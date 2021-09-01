Мільярдерка Алекса Коллінз похизувалася спокусливими формами у бікіні
Джерело:інстаграм Алекси Коллінз
Цього разу під нашим прицілом мільярдерка Алекса Коллінз. Розкішна красуня вкотре потішила армію прихильників, знявшись у крихітному бікіні. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від моделі!
Перед прихильниками Алекса Коллінз постала у бікіні. Воно не лише виграшно підкреслює неабияку красу мільярдерки, а й дозволяє милуватися її спокусливими формами.
Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться
Тож ми не подивовані, що ефектні фото красуні миттєво розбурхали мережу. Про це свідчать десятки тисяч лайків під постом, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Найкраща красуня на світі";
- "Ти дуже сексуальна";
- "Алекса, у тебе приголомшливий зовнішній вигляд";
- "Красива та гаряча";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Просто неможливо відірвати погляду";
- "Бездоганна як завжди";
- "Спокусливі форми. Спокусливі губи".
Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз
Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз
Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз
Тобі сподобається Келлі Гейл показала сталевий прес у крихітному бікіні
Алекса Коллінз однозначно заслуговує на твою увагу. Тож підпишися на розкішну красуню без зволікань. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися спокусливими фото сексуальної мільярдерки.