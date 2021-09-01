Мільярдерка Алекса Коллінз похизувалася спокусливими формами у бікіні

1 вересня 2021 , 01:42
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Джерело:

інстаграм Алекси Коллінз

Цього разу під нашим прицілом мільярдерка Алекса Коллінз. Розкішна красуня вкотре потішила армію прихильників, знявшись у крихітному бікіні. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від моделі!

Перед прихильниками Алекса Коллінз постала у бікіні. Воно не лише виграшно підкреслює неабияку красу мільярдерки, а й дозволяє милуватися її спокусливими формами.

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Тож ми не подивовані, що ефектні фото красуні миттєво розбурхали мережу. Про це свідчать десятки тисяч лайків під постом, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Найкраща красуня на світі";
  • "Ти дуже сексуальна";
  • "Алекса, у тебе приголомшливий зовнішній вигляд";
  • "Красива та гаряча";
  • "Люблю тебе, крихітко";
  • "Просто неможливо відірвати погляду";
  • "Бездоганна як завжди";
  • "Спокусливі форми. Спокусливі губи".


Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз


Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз


Алекса Коллінз знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Коллінз

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Алекса Коллінз однозначно заслуговує на твою увагу. Тож підпишися на розкішну красуню без зволікань. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися спокусливими фото сексуальної мільярдерки.

Автор: Назарій Лазур