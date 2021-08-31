На світлині, яку виклала Келлі Гейл в інстаграмі, красуня знялася у крихітному бікіні. Воно не лише виграшно підкреслює спокусливі форми моделі, а й дозволяє нам милуватися сталевим пресом 26-річної дівчини.
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Не дивно, що за лічені години кадр зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Дуже красива";
- "Вау, яка ж ти розкішна";
- "Дуже приваблива й елегантна";
- "Ти надзвичайно бездоганна";
- "Твоя фігура вражає";
- "Яка ж ти сексуальна у цьому чорному бікіні";
- "Мені подобається твій образ";
- "Божественна врода".
Келлі Гейл у крихітному бікіні похизувалася сталевим пресом / Фото з інстаграму Гейл
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Слідкувати за Келлі Гейл в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо і тебе не полінуватися підписатися на 26-річну модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!