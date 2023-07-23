Міст Ейнштейна-Розена: цікава теорія про подорожі в часі, на яку варто звернути увагу
Джерело:GQ
Фізика припускає, що матерія може подорожувати з одного місця у Всесвіті в інше, причому в різні точки у часі. Є ціла теорія про це – називається "міст Ейнштейна-Розена".
Так от, вона цілком може стати основою для розробки обладнання, що врешті-решт таки дозволить подорожувати в часі. З нетерпінням очікуємо, бо хто б із нас не хотів?
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Що таке міст Ейнштейна-Розена
Міст Ейнштейна-Розена – це своєрідний тунель, що з'єднує дві окремі точки простору-часу та заснований на одному з принципів загальної теорії відносності Ейнштейна (про те, що простір може бути сформований різними явищами, такими як гравітаційні поля, які створюють об'єкти на кшталт зірок).
- Іншими словами, ця теорія у фізиці стверджує, що міст Ейнштейна-Розена (гіпотетичний) забезпечує розв'язання польових рівнянь Ейнштейна, які сприяють побудові моста через простір і час. Цей міст мав би мати щонайменше два кінці, з'єднані в єдине "горло", через яке може рухатися матерія у просторі-часі.
- На сьогодні ще немає доказів, що простір-час містить такі структури, тому це поки теоретичне припущення. Проте деякі дослідники змогли змоделювати такі структури за допомогою квантових комп'ютерів, як-от Хатім Саліх із Бристольського університету.
Він якраз стверджує, що вже незабаром ми зможемо будувати просторово-часові мости та лише чекаємо на технологію для цього (всі теоретичні засади вже розроблені).
Подорожі в часі – поки фантазія, але фізики вже розробили для них теоретичну базу / Фото rawpixel@freepik
Нові дослідження про подорожі в часі та "кротовини"
Нове дослідження, опубліковане в журналі Physical Review D, стверджує, що невеликі корективи в структурі мосту Ейнштейна-Розена (у культурі кіно та книг для позначення цього явища часто вживають слово "червоточина" або "кротовина") можуть допомогти матерії подорожувати в минуле.
Вчені зауважують, що точка входу до тунелю зазвичай знаходитися в сильнішому гравітаційному полі, ніж точка виходу, тому одна з дір зазнаватиме плину часу з іншою швидкістю, ніж друга.
Чому міст Ейнштейна-Розена називають кротовиною?
- Це проста аналогія: якщо всесвіт стиснути до розмірів Землі, а на її поверхню запустити крота, то відстань від однієї точки яблука до протилежної буде дорівнювати половині окружності яблука, доки кріт залишатиметься на поверхні.
- Але коли кріт прокопає нору крізь Землю, відстань, яку йому доведеться б подолати, буде значно меншою, оскільки найближча відстань між двома точками – це пряма лінія.