Міст Ейнштейна-Розена: цікава теорія про подорожі в часі, на яку варто звернути увагу

Фізика припускає, що матерія може подорожувати з одного місця у Всесвіті в інше, причому в різні точки у часі. Є ціла теорія про це – називається "міст Ейнштейна-Розена".

Так от, вона цілком може стати основою для розробки обладнання, що врешті-решт таки дозволить подорожувати в часі. З нетерпінням очікуємо, бо хто б із нас не хотів?

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Що таке міст Ейнштейна-Розена

Міст Ейнштейна-Розена – це своєрідний тунель, що з'єднує дві окремі точки простору-часу та заснований на одному з принципів загальної теорії відносності Ейнштейна (про те, що простір може бути сформований різними явищами, такими як гравітаційні поля, які створюють об'єкти на кшталт зірок).

Іншими словами, ця теорія у фізиці стверджує, що міст Ейнштейна-Розена (гіпотетичний) забезпечує розв'язання польових рівнянь Ейнштейна, які сприяють побудові моста через простір і час. Цей міст мав би мати щонайменше два кінці, з'єднані в єдине "горло", через яке може рухатися матерія у просторі-часі.

Цей міст мав би мати щонайменше два кінці, з'єднані в єдине "горло", через яке може рухатися матерія у просторі-часі. На сьогодні ще немає доказів, що простір-час містить такі структури, тому це поки теоретичне припущення. Проте деякі дослідники змогли змоделювати такі структури за допомогою квантових комп'ютерів, як-от Хатім Саліх із Бристольського університету.

Він якраз стверджує, що вже незабаром ми зможемо будувати просторово-часові мости та лише чекаємо на технологію для цього (всі теоретичні засади вже розроблені).



Подорожі в часі – поки фантазія, але фізики вже розробили для них теоретичну базу / Фото rawpixel@freepik

Нові дослідження про подорожі в часі та "кротовини"

Нове дослідження, опубліковане в журналі Physical Review D, стверджує, що невеликі корективи в структурі мосту Ейнштейна-Розена (у культурі кіно та книг для позначення цього явища часто вживають слово "червоточина" або "кротовина") можуть допомогти матерії подорожувати в минуле.

Вчені зауважують, що точка входу до тунелю зазвичай знаходитися в сильнішому гравітаційному полі, ніж точка виходу, тому одна з дір зазнаватиме плину часу з іншою швидкістю, ніж друга.

Чому міст Ейнштейна-Розена називають кротовиною?

Це проста аналогія: якщо всесвіт стиснути до розмірів Землі, а на її поверхню запустити крота, то відстань від однієї точки яблука до протилежної буде дорівнювати половині окружності яблука, доки кріт залишатиметься на поверхні.

Але коли кріт прокопає нору крізь Землю, відстань, яку йому доведеться б подолати, буде значно меншою, оскільки найближча відстань між двома точками – це пряма лінія.

серед існуючих типів кротовин деякі з'єднують одну позицію в одному всесвіті з іншою позицією в тому ж всесвіті в інший час. У цьому полягає можливість подорожей людей у часі, але – поки що це лише фантазія нашої культурної уяви.