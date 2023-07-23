Так вот, она вполне может стать основой для разработки оборудования, что в конце концов позволит путешествовать во времени. С нетерпением ждем, потому что кто из нас не хотел бы?

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Что такое мост Эйнштейна-Розена

Мост Эйнштейна-Розена – это своеобразный тоннель, что соединяет две отдельные точки пространства-времени и основан на одном из принципов общей теории относительности Эйнштейна (о том, что пространство может быть сформировано разными явлениями, такими как гравитационные поля, создаваемыми объектами вроде звезд).

Другими словами, эта теория в физике утверждает, что мост Эйнштейна-Розена (гипотетический) обеспечивает решение полевых уравнений Эйнштейна, способствующих построению моста через пространство и время. Этот мост должен иметь по меньшей мере два конца, соединенных в единое "горло", через которое может двигаться материя в пространстве-времени.

Этот мост должен иметь по меньшей мере два конца, соединенных в единое "горло", через которое может двигаться материя в пространстве-времени. На сегодняшний день еще нет доказательств, что пространство-время содержит такие структуры, поэтому это пока лишь теоретическое предположение. Однако некоторые исследователи смогли смоделировать такие структуры с помощью квантовых компьютеров, такие как Хатим Салих из Бристольского университета.

Он как раз утверждает, что уже скоро мы сможем строить пространственно-временные мосты и только ждем технологии для этого (все теоретические основы уже разработаны).



Путешествия во времени – пока фантазия, но физики уже разработали для них теоретическую базу / Фото rawpixel@freepik

Новые исследования о путешествиях во времени и "червоточине"

Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, утверждает, что небольшие коррективы в структуре моста Эйнштейна-Розена (в культуре кино и книг для обозначения этого явления часто употребляют слово "червоточина" или "кротовина") могут помочь материи путешествовать в прошлое.

Ученые отмечают, что точка входа в тоннель обычно находится в более сильном гравитационном поле, чем точка выхода, поэтому одна из дыр будет испытывать течение времени с иной скоростью, чем вторая.

Почему мост Эйнштейна-Розена называют червоточиной?

Это простая аналогия: если вселенная – это кожица яблока, а по поверхности путешествует червяк, то расстояние от одной точки яблока до противоположной равно половине окружности яблока, пока червяк остается на поверхности.

Но если бы червяк прогрыз себе путь сквозь яблоко, расстояние, которое ему пришлось бы преодолеть, было бы значительно меньше, поскольку ближайшее расстояние между двумя точками – это прямая линия.

Поэтому идея в целом такова: среди существующих типов червоточин некоторые соединяют одну позицию в одной вселенной с другой позицией в той же вселенной в другое время. В этом заключается возможность путешествий людей во времени, но – пока это лишь фантазия нашего культурного воображения.