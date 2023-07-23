Так вот, она вполне может стать основой для разработки оборудования, что в конце концов позволит путешествовать во времени. С нетерпением ждем, потому что кто из нас не хотел бы?
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Что такое мост Эйнштейна-Розена
Мост Эйнштейна-Розена – это своеобразный тоннель, что соединяет две отдельные точки пространства-времени и основан на одном из принципов общей теории относительности Эйнштейна (о том, что пространство может быть сформировано разными явлениями, такими как гравитационные поля, создаваемыми объектами вроде звезд).
- Другими словами, эта теория в физике утверждает, что мост Эйнштейна-Розена (гипотетический) обеспечивает решение полевых уравнений Эйнштейна, способствующих построению моста через пространство и время. Этот мост должен иметь по меньшей мере два конца, соединенных в единое "горло", через которое может двигаться материя в пространстве-времени.
- На сегодняшний день еще нет доказательств, что пространство-время содержит такие структуры, поэтому это пока лишь теоретическое предположение. Однако некоторые исследователи смогли смоделировать такие структуры с помощью квантовых компьютеров, такие как Хатим Салих из Бристольского университета.
Он как раз утверждает, что уже скоро мы сможем строить пространственно-временные мосты и только ждем технологии для этого (все теоретические основы уже разработаны).
Путешествия во времени – пока фантазия, но физики уже разработали для них теоретическую базу / Фото rawpixel@freepik
Новые исследования о путешествиях во времени и "червоточине"
Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, утверждает, что небольшие коррективы в структуре моста Эйнштейна-Розена (в культуре кино и книг для обозначения этого явления часто употребляют слово "червоточина" или "кротовина") могут помочь материи путешествовать в прошлое.
Ученые отмечают, что точка входа в тоннель обычно находится в более сильном гравитационном поле, чем точка выхода, поэтому одна из дыр будет испытывать течение времени с иной скоростью, чем вторая.
Почему мост Эйнштейна-Розена называют червоточиной?
- Это простая аналогия: если вселенная – это кожица яблока, а по поверхности путешествует червяк, то расстояние от одной точки яблока до противоположной равно половине окружности яблока, пока червяк остается на поверхности.
- Но если бы червяк прогрыз себе путь сквозь яблоко, расстояние, которое ему пришлось бы преодолеть, было бы значительно меньше, поскольку ближайшее расстояние между двумя точками – это прямая линия.