Місячне затемнення 5 травня: найважливіше про подію

Затемнення розпочнеться о 15:15 за Гринвічем (київський час – 18:15). Його можна буде подивитися у будь-якій точці земної кулі, де Місяць перебуває над горизонтом.

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Мовиться про Антарктиду, Азію, Океанію та Східну і Центральну Африку. А також і про Україну. Подія досягне піка о 17:24 за Гринвічем (20:24 за Києвом) і завершиться о 19:32 (22:32), коли Місяць вийде з тіні Землі.

Напівтіньове місячне затемнення, на жаль, не зможуть побачити мешканці Північної та Південної Америк та більшої частини Європи. Річ у тім, що Місяць розташовуватиметься під горизонтом протягом усього часу, поки Земля буде в тіні Місяця.



У цих регіонах можна буде побачити місячне затемнення 5 травня / Фото Dominic Ford, In-The-Sky.org

Нагадаємо, затемнення відбуваються в результаті проходу Землі між Місяцем і Сонцем по прямій лінії. Тінь Землі падає на поверхню Місяця, бо наша планета блокує сонячне світло.

А напівтіньове затемнення стається, коли Місяць переходить у світлішу зовнішню область земної тіні, яка називається півтінь. Там Земля закриває лише частину сонячного диска.

Зауваж: коли Місяць у півтіні, він отримує менше сонячних променів і тьмяніє, але все одно залишається дещо освітленим. Цей ефект найчастіше ледь помітний, однак іноді трапляються рідкісні події, коли весь місячний фасад переміщується в півтінь. Такі події називають повними напівтіньовими затемненнями.