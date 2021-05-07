Міжнародний день Космополітена: як приготувати популярний у всьому світі коктейль

Коктейль Космополітен можна вважати одним з найпопулярніших у всьому світі. І, якби агент 007 був жінкою, то вона б однозначно замовляла саме його. 7 травня, у Міжнародний день Космополітену, Men 24 розповість тобі не лише про історію появи цього коктейлю, а й поділиться крутим рецептом приготування.

7 травня – Міжнародний день коктейлю Космополітен. До твоєї уваги історія появи цього напою, а також простий і перевірений рецепт, приготовлений на основі смакової горілки від Nemiroff!

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Історія появи коктейлю Космополітен

Подейкують, що з'явився Космополітен у 1968 році. Тоді бренд журавлинового соку Ocean Spray шукав способи надихнути дорослих пити свій сік. Найкращий і найпростіший спосіб – приготувати з його додаванням напій, який стане окрасою хороших і затишних вечорів.

Тоді коктейль називався "Гарпун".сік, горілка або ром, лайм, а також содова.

Але досі складно впевнено заявити, коли ж клієнтові подали оригінальний Космополітен, до складу якого входить горілка, журавлиновий сік, свіжий лайм, а також Куантро. Та й невідомо, кому спало на думку назвати цей напій саме так.

Згідно з однією з легенд, "батьком" Космополітена вважають Джона Кейна. Він готував варіанти цього коктейлю у 70-х роках минулого століття у Провінстауні, штат Массачусетс.

Було б несправедливо не згадати про "маму" Космо. Нею вважають Шеріл Кук з Флориди. Ця барменка у кінці 80-х років створила Космополітен з горілкою Absolut Citron. Вона переконувала, що назва напою походить від бажання створити коктейль, який би виражав стиль журналу Cosmopolitan.



Космополітен характеризується своєю м'якістю та характерною кислинкою / Фото Wine and Liquor

У чому особливість коктейлю Космополітен

Цей напій став шалено популярним тому, що горілка – основний інгредієнт – практично не відчувається. Але це не заважає коктейлю залишатися міцним. Баланс смаку створюється завдяки поєднанню солодкого цитрусового Куантро, а також кислого соку лайма. Доповнює гармонію композиції журавлиновий сік. Його терпкість додає певного характеру коктейлю.

Ми ж рекомендуємо власноруч приготувати твіст на коктейль Космополітен від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. В його основу лягла горілка зі смакової лінійки The Inked Collection від Nemiroff. Здивуй своїх друзів, а також круто проведи час в їхній компанії, насолоджуючись напоєм.

Рецепт алкогольного коктейлю Nemiroff Cosmo

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів

– 45 мілілітрів Aperol – 20 мілілітрів

Сік грейпфрута – 20 мілілітрів

Гілочка розмарину



Рецепт твісту на коктейль Космополітен, приготовлений на горілці Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута. Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.

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Насолоджуйся коктейлем Nemiroff Cosmo у хорошій компанії. Гарантуємо тобі затишний і крутий вечір, який зарядить тебе позитивними емоціями!