7 мая – Международный день коктейля Космополитен. К твоему вниманию история появления этого напитка, а также простой и проверенный рецепт, приготовленный на основе вкусовой водки от Nemiroff !

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История появления коктейля Космополитен

Говорят, что появился Космополитен в 1968 году. Тогда бренд клюквенного сока Ocean Spray искал способы вдохновить взрослых пить свой сок. Лучший и самый простой способ – приготовить с его добавлением напиток, который станет украшением хороших и уютных вечеров.

Тогда коктейль назывался "Гарпун". В его состав входил сок, водка или ром, лайм, а также содовая.

Но до сих пор сложно уверенно заявить, когда же клиенту подали оригинальный Космополитен, в состав которого входит водка, клюквенный сок, свежий лайм, а также Куантро. И неизвестно, кому пришло в голову назвать этот напиток именно так.

Согласно одной из легенд, " отцом" Космополитена считают Джона Кейна. Он готовил варианты этого коктейля в 70-х годах прошлого века в Провинстауне, штат Массачусетс.

Было бы несправедливо не упомянуть и о "маме" Космо. Ею считают Шерил Кук из Флориды. Эта барменка в конце 80-х годов создала Космополитен с водкой Absolut Citron. Она убеждала, что название напитка происходит от желания создать коктейль, который бы выражал стиль журнала Cosmopolitan.



Космополитен характеризуется своей мягкостью и характерной кислинкой / Фото Wine and Liquor

В чем особенность коктейля Космополитен

Этот напиток стал безумно популярным потому, что водка – основной ингредиент – практически не ощущается. Но это не мешает коктейлю оставаться крепким. Баланс вкуса создается благодаря сочетанию сладкого цитрусового Куантро, а также кислого сока лайма. Дополняет гармонию композиции клюквенный сок. Его терпкость добавляет определенного характера коктейлю.

Мы же рекомендуем собственноручно приготовить твист на коктейль Космополитен от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. В его основу легла водка со вкусовой линейки The Inked Collection от Nemiroff. Удиви своих друзей, а также круто проведи время в их компании, наслаждаясь напитком.

Рецепт алкогольного коктейля Nemiroff Cosmo

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 миллилитров

Aperol – 20 миллилитров

Сок грейпфрута – 20 миллилитров

Веточка розмарина



Рецепт твиста на коктейль Космополитен, приготовленного на водке Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля Nemiroff Cosmo:

Налей в шейкер, наполненный льдом, вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol и сок грейпфрута. Хорошо перемешай все это и перелей в охлажденный стакан через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo с подожженной веточкой свежего розмарина.

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