Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати картопляну брускету з м'яким Камамбером і карамельним інжиром, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Як зауважив шеф-кухар, інжир суттєво відрізняється від інших ягід своїм смаком. Про смакову сумісність Камамберу й інжиру узагалі можна написати книгу. Це поєднання дарує надзвичайну насолоду. Соковитий інжир з карамельною скоринкою смачніший, ніж свіжий. А солодкий карамельний інжир з сиром, свіжа м'ята, терпкі нотки Aperol й грейпфрута, гірчинка журавлини в коктейлі та фінальна нотка коктейлю – димна гілочка розмарину, здивують справжніх гурманів.


Поєднання коктейлю Nemiroff Cosmo та картопляної брускети потішить гурманів / Фото Nemiroff

Картопляна брускета з м'яким Камамбером

Інгредієнти на 2 порції:

  • Борошно Манітоба (Італія) – 600 грамів
  • Картопля, запечена у мундирі – 600 грамів
  • Сіль – 30 грамів
  • Молоко – 50 грамів
  • Живі дріжджі – 20 грамів
  • Цукор – 20 грамів
  • Тепла вода – 200 грамів
  • Камамбер – 60 грамів
  • Вершки 33% жирності – 10 грамів
  • Свіжий інжир – 1 штука
  • Мед – 10 грамів

Приготування картопляної брускети:

Тісто для брускети

  1. Муку змішуємо з запеченою картоплею, додаємо сіль та воду. Перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин відпочити.
  2. В окремій посудині змішуємо тепле молоко, цукор і дріжджі. Чекаємо, поки підійметься піна. Додаємо до основної маси з картоплею молоко з дріжджами та замішуємо круте тісто.
  3. Залишаємо на кілька годин. Тісто має вирости у 2 – 3 рази. Після того, як воно підніметься, розрізаємо на 200-грамові шматочки та розкатуємо брускети.
  4. Смажимо на сковороді до готовності, як звичайні млинці. Потім розрізаємо на скибки.


Подавай картопляну брускету з коктейлем на горілці Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff

Готуємо інжир: поріж на дольки інжир і карамелізуй з медом на сковороді.

Збираємо страву: на брускету виклади Камамбер, перемішаний з вершками за допомогою вилки. Поверх нього виклади карамелізований інжир. Прикрась страву гілочками свіжої м'яти.

Подавати картопляну брускету з Камамбером ми рекомендуємо зі свіжим коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. На створення цього напою її надихнув класичний Cosmopolitan. Цей пряний алкогольний коктейль ідеально доповнить картопляну брускету, а також може бути відмінним дигестивом для підтримки дружніх розмов ввечері.

Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Cosmo

Інгредієнти:

  • Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів
  • Aperol – 20 мілілітрів
  • Сік грейпфрута – 20 мілілітрів
  • Гілочка розмарину


Коктейль Nemiroff Cosmo може бути ідеальним дигестивом / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

  1. Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута.
  2. Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер.
  3. Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.

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Насолоджуйся Nemiroff Cosmo та картопляною брускетою з Камамбером у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.