Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати картопляну брускету з м'яким Камамбером і карамельним інжиром, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Як зауважив шеф-кухар, інжир суттєво відрізняється від інших ягід своїм смаком. Про смакову сумісність Камамберу й інжиру узагалі можна написати книгу. Це поєднання дарує надзвичайну насолоду. Соковитий інжир з карамельною скоринкою смачніший, ніж свіжий. А солодкий карамельний інжир з сиром, свіжа м'ята, терпкі нотки Aperol й грейпфрута, гірчинка журавлини в коктейлі та фінальна нотка коктейлю – димна гілочка розмарину, здивують справжніх гурманів.



Поєднання коктейлю Nemiroff Cosmo та картопляної брускети потішить гурманів / Фото Nemiroff

Картопляна брускета з м'яким Камамбером

Інгредієнти на 2 порції:

Борошно Манітоба (Італія) – 600 грамів

Картопля, запечена у мундирі – 600 грамів

Сіль – 30 грамів

Молоко – 50 грамів

Живі дріжджі – 20 грамів

Цукор – 20 грамів

Тепла вода – 200 грамів

Камамбер – 60 грамів

Вершки 33% жирності – 10 грамів

Свіжий інжир – 1 штука

Мед – 10 грамів

Приготування картопляної брускети:

Тісто для брускети

Муку змішуємо з запеченою картоплею, додаємо сіль та воду. Перемішуємо, залишаємо на 15 хвилин відпочити. В окремій посудині змішуємо тепле молоко, цукор і дріжджі. Чекаємо, поки підійметься піна. Додаємо до основної маси з картоплею молоко з дріжджами та замішуємо круте тісто. Залишаємо на кілька годин. Тісто має вирости у 2 – 3 рази. Після того, як воно підніметься, розрізаємо на 200-грамові шматочки та розкатуємо брускети. Смажимо на сковороді до готовності, як звичайні млинці. Потім розрізаємо на скибки.



Подавай картопляну брускету з коктейлем на горілці Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff

Готуємо інжир: поріж на дольки інжир і карамелізуй з медом на сковороді.

Збираємо страву: на брускету виклади Камамбер, перемішаний з вершками за допомогою вилки. Поверх нього виклади карамелізований інжир. Прикрась страву гілочками свіжої м'яти.

Подавати картопляну брускету з Камамбером ми рекомендуємо зі свіжим коктейлем Nemiroff Cosmo від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької. На створення цього напою її надихнув класичний Cosmopolitan. Цей пряний алкогольний коктейль ідеально доповнить картопляну брускету, а також може бути відмінним дигестивом для підтримки дружніх розмов ввечері.

Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Cosmo

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 45 мілілітрів

Aperol – 20 мілілітрів

Сік грейпфрута – 20 мілілітрів

Гілочка розмарину



Коктейль Nemiroff Cosmo може бути ідеальним дигестивом / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю Nemiroff Cosmo:

Налий у шейкер, наповнений льодом, смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry, Aperol та сік грейпфрута. Добряче перемішай усе це та перелий в охолоджену склянку через стейнер. Подай коктейль Nemiroff Cosmo з підпаленою гілочкою свіжого розмарину.

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Насолоджуйся Nemiroff Cosmo та картопляною брускетою з Камамбером у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.