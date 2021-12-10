Модель Аліна Байкова похизувалася сталевим пресом у спокусливому купальнику
Джерело:інстаграм Аліни Байкової
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Аліна Байкова. Модель регулярно тішить своїх підписників гарячими фото. І не став винятком її останній пост, яким ми рекомендуємо насолодитися.
На ефектній світлині, яку Аліна Байкова виклала на своєму інстаграмі, вона позує у крихітному купальнику. Зроблений кадр під час відпочинку на яхті. А особливої уваги заслуговує не лише мінімум одягу на красуні, а й її сталевий прес і довжелезні ніжки.
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"Уникайте холоду у цьому сезоні", – написала вона під публікацією.
Знала б Аліна, що ми докладаємо усіх зусиль, щоб уникнути морозів, які підкралися несподівано. А поки маємо можливість хіба вдосталь намилуватися її розкішними формами. Не дивно, що кадр засипали не лише лайками, а й коментарями:
- "Алінка, ти – Афродіта";
- "Крихітко, у тебе бездоганне тіло";
- "Приголомшлива";
- "Твоя краса заворожує";
- "Ти надзвичайна";
- "Яка ж ти худенька";
- "Аліна, де можна такий прес купити?";
- "Чудова засмага та фігура";
- "Ти надзвичайно гаряча";
- "Ідеальна дівчина".
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Слідкувати за Аліною Байковою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо не зволікати. Долучися негайно до її армії прихильників. Усе для того, щоб бути одним з перших, хто милуватиметься свіженькою порцією гаряченького від моделі.