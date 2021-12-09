Цього разу модель поділилася серією спокусливих кадрів. На них вона позує у чорному купальнику на підвіконні. І, будемо відвертими, від цих фотографій не так уже й просто відірвати погляду.

Варте уваги Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

"Чекаю на тебе", – доволі неоднозначно написала вона під постом.

Звичайно ж, хотілося б, щоб ці слова адресувалися нам. А поки ми тут дружньо мріємо усім колективом, тобі залишається хіба прочитати найкращі коментарі. Їх прихильники Дженни Лі написали під публікацією красуні:

  • "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
  • "Бачу, грайливий настрій у тебе";
  • "Ти просто надзвичайна богиня";
  • "Незабутня крихітка. Бездоганна та дивовижна";
  • "Ти дуже і дуже гаряча";
  • "Дженна, яка ж ти крута";
  • "Чарівні фотографії";
  • "Твоя краса не має меж".

Дженна Лі знялася у відвертій фотосесії
На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі

Дженна Лі знялася у відвертій фотосесії
На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі

Дженна Лі знялася у відвертій фотосесії
На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі

Дженна Лі знялася у відвертій фотосесії
На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі

Тобі сподобається Італійська телеведуча Інес Трокк'я знялася топлес біля басейну: спокусливі кадри

Дженна Лі – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже і дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож було б дивно не закликати тебе підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно з'являється на її сторінці в мережі.