Цього разу модель поділилася серією спокусливих кадрів. На них вона позує у чорному купальнику на підвіконні. І, будемо відвертими, від цих фотографій не так уже й просто відірвати погляду.

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"Чекаю на тебе", – доволі неоднозначно написала вона під постом.

Звичайно ж, хотілося б, щоб ці слова адресувалися нам. А поки ми тут дружньо мріємо усім колективом, тобі залишається хіба прочитати найкращі коментарі. Їх прихильники Дженни Лі написали під публікацією красуні:

"Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";

"Бачу, грайливий настрій у тебе";

"Ти просто надзвичайна богиня";

"Незабутня крихітка. Бездоганна та дивовижна";

"Ти дуже і дуже гаряча";

"Дженна, яка ж ти крута";

"Чарівні фотографії";

"Твоя краса не має меж".



На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі



На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі



На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі



На фото Дженна Лі позує у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Лі

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Дженна Лі – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже і дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож було б дивно не закликати тебе підписатися на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно з'являється на її сторінці в мережі.