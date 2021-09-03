Модель Аліна Байкова знялася топлес для глянцю

Давненько ми не заглядали до Аліни Байкової на інстаграм, а дарма. Нещодавно українська модель, котра зараз мешкає у США, виклала доволі пікантні фото. На них вона позує топлес і з мінімальною кількістю одягу для журналу L'Officiel. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

На стильних фото Аліна Байкова позує у накидці, одягнутій на голе тіло, ефектній блузі у сіточку та топі. Не дивно, що кадри української моделі шалено сподобалися її підписникам.

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Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й надзвичайно багато коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Дуже красиво";

"Це справжнє божевілля";

"Просто бездоганна";

"Сексуальна крихітка";

"Вау, ти дуже стильна";

"Яке ж круте фото";

"Я одержимий тобою";

"Це просто щось з чимось".



Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової



Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової



Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової

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Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що армія її прихильників з кожним днем росте. Ти теж можеш стати її частиною, насолоджуючись свіжими фото моделі!