Модель Аліна Байкова знялася топлес для глянцю
Джерело:інстаграм Аліни Байкової
Давненько ми не заглядали до Аліни Байкової на інстаграм, а дарма. Нещодавно українська модель, котра зараз мешкає у США, виклала доволі пікантні фото. На них вона позує топлес і з мінімальною кількістю одягу для журналу L'Officiel. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
На стильних фото Аліна Байкова позує у накидці, одягнутій на голе тіло, ефектній блузі у сіточку та топі. Не дивно, що кадри української моделі шалено сподобалися її підписникам.
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Про це свідчать не лише десятки тисяч лайків, а й надзвичайно багато коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Дуже красиво";
- "Це справжнє божевілля";
- "Просто бездоганна";
- "Сексуальна крихітка";
- "Вау, ти дуже стильна";
- "Яке ж круте фото";
- "Я одержимий тобою";
- "Це просто щось з чимось".
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової
Аліна Байкова знялася топлес для глянцевого журналу / Фото з інстаграму Байкової
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Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож немає нічого дивного в тому, що армія її прихильників з кожним днем росте. Ти теж можеш стати її частиною, насолоджуючись свіжими фото моделі!