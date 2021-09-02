Комплект чорної мереживної білизни виграшно підкреслює розкішну фігуру моделі. Не дивно, що кадри Ліани Маріси надзвичайно сильно сподобалися її підписникам.

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Про це свідчить шалена кількість лайків, а також безліч коментарів. Найкращі з них ми традиційно залишаємо для тебе. Прочитай, а потім насолоджуйся спокусливими кадрами Ліани Маріси:

"Ти бездоганна";

"Красиві фото і красива дівчина";

"Ти настільки приголомшлива красуня";

"Яка ж ти сексуальна в чорному";

"Просто неможливо відірвати погляду";

"Сексуальна крихітка";

"Елегантна жінка";

"Неймовірно гаряча".



Ліана Маріса знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Маріси



Ліана Маріса знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Маріси



Ліана Маріса знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Маріси

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Нам шалено подобається Ліана Маріса. Тож закликаємо тебе підписатися на фітнес-модель. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які вона викладає на своєму інстаграмі.