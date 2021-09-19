Модель Анллела Сагра розбурхала мережу еротичним образом

19 вересня 2021 , 04:20
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Джерело:

інстаграм Анллели Сагри

Цього разу під нашим прицілом Анллела Сагра. Сексуальна фітнес-модель регулярно викладає гарячі фото, які миттєво стають топовою темою для обговорення її підписників. Цього разу красуня знялася у мереживній спідній білизні, яка виграшно підкреслює її вигини. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24.

Відверте фото Анллела Сагра зробила на ліжку. На ньому фітнес-модель позує у мереживній спідній білизні. Образ дозволив не лише помилуватися сталевим пресом красуні, а й її пишними формами.

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"Говори до мене", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що цей заклик сподобався прихильникам Анллели Сагри. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів, які їй залишили під постом:

  • "Твоє тіло приголомшує";
  • "Яка ж ти сильна та приваблива";
  • "Справжня богиня";
  • "Ранкова краса";
  • "Абсолютно надзвичайна жінка";
  • "Сексуальна крихітка";
  • "Не можу намилуватися тобою";
  • "Найкрасивіша жінка на землі";
  • "Ти сама добре знаєш, що привертає максимум уваги".


Анллела Сагра розбурхала мережу у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Сагри

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Анллела Сагра однозначно викликає непідробний захват. Спокуслива фітнес-модель не лише хизується своїм ідеальним тілом, а й регулярно викладає гарячі фото. Тож не підписатися на неї в інстаграмі – справжній гріх!

Автор: Назарій Лазур