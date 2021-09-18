На світлинах, які з'явилися на інстаграмі Гелен Овен, вона позує на пляжі. А точніше, вчиться у морського лева, як це правильно робити. І, будемо відвертими, кадри дуже веселі та спокусливі водночас.

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Не дивно, що прихильники Гелен Овен буквально засипали її лайками. Були вони також максимально щедрими на коментарі. Тож спочатку читаємо їх, а потім милуємося спокусливими фото моделі:

"Останнє фото просто ТОП";

"Це настільки надзвичайно";

"Які ж милі ці фото";

"Найкращі світлини, які я бачив сьогодні";

"Це просто щось з чимось";

"Яка ж ти хоробра";

"Мені подобається цей твій пост";

"Ми закохані у тебе".



Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен



Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен



Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен

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Гелен Овен викликає непідробний захват. Тож ми переконані, що ти просто зобов'язаний підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото моделі.