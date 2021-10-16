Модель Кароліна Стамаре знялася в еротичній спідній білизні

Ми виявили в мережі ще одну красуню, на яку однозначно варто підписатися. І мовиться про Міс Італію 2019 Кароліну Стамаре. 22-річна красуня виклала на своєму інстаграмі фото, яке не на жарт розбурхало її підписників. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!

На гарячому фото, яке Кароліна Стамаре виклала в інстаграмі, вона позує у мереживній спідній білизні. Ефектний кадр Міс Італія зробила на кріслі. Поза красуні максимально невимушена та однозначно дозволяє намилуватися її спокусливими формами.

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Кадр красуні надзвичайно сподобався її підписникам. Тож не дивно, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Читай найкращі з них:

"Ти приголомшливо красива";

"Максимум задоволення";

"Чудова робота, красуне";

"Моя улюблена модель в інстаграмі";

"Просто неможливо відірвати погляду";

"Яка ж ти гаряча".



Кароліна Стамаре знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Стамаре

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Кароліна Стамаре надзвичайно гаряча. Тож ми буквально закликаємо підписатися на модель. Тобі однозначно сподобається те, що Міс Італія 2019 публікує на своєму інстаграмі.