Еротичний кадр Кейт Бок зробила на фоні моря. Для знімання вона приміряла яскравий топ і крихітні трусики. Останні дозволили кожному прихильнику вдосталь намилуватися ідеальними сідницями моделі.
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Не дивно, що за добу фото зібрало майже 20 тисяч лайків. Також прихильники моделі були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Подобається це фото";
- "Приголомшлива красуня";
- "Яскрава богиня";
- "Ти умієш надихати";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Ти просто надзвичайна";
- "Від цього фото просто неможливо відірвати погляду";
- "Просто розкішні сідниці".
Модель Кейт Бок заворожила мережу ідеальними сідницями / Фото з інстаграму Бок
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33-річна Кейт Бок однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує на своєму інстаграмі канадська модель. Тож не проґав порцію гаряченького від неї!