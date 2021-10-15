Еротичний кадр Кейт Бок зробила на фоні моря. Для знімання вона приміряла яскравий топ і крихітні трусики. Останні дозволили кожному прихильнику вдосталь намилуватися ідеальними сідницями моделі.

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Не дивно, що за добу фото зібрало майже 20 тисяч лайків. Також прихильники моделі були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Подобається це фото";
  • "Приголомшлива красуня";
  • "Яскрава богиня";
  • "Ти умієш надихати";
  • "Люблю тебе, крихітко";
  • "Ти просто надзвичайна";
  • "Від цього фото просто неможливо відірвати погляду";
  • "Просто розкішні сідниці".

Кейт Бок похизувалася ідеальними сідницями на пляжі
Модель Кейт Бок заворожила мережу ідеальними сідницями / Фото з інстаграму Бок

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33-річна Кейт Бок однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує на своєму інстаграмі канадська модель. Тож не проґав порцію гаряченького від неї!