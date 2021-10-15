Еротичний кадр Кейт Бок зробила на фоні моря. Для знімання вона приміряла яскравий топ і крихітні трусики. Останні дозволили кожному прихильнику вдосталь намилуватися ідеальними сідницями моделі.

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Не дивно, що за добу фото зібрало майже 20 тисяч лайків. Також прихильники моделі були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Подобається це фото";

"Приголомшлива красуня";

"Яскрава богиня";

"Ти умієш надихати";

"Люблю тебе, крихітко";

"Ти просто надзвичайна";

"Від цього фото просто неможливо відірвати погляду";

"Просто розкішні сідниці".



Модель Кейт Бок заворожила мережу ідеальними сідницями / Фото з інстаграму Бок

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33-річна Кейт Бок однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує на своєму інстаграмі канадська модель. Тож не проґав порцію гаряченького від неї!