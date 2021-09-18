Модель Катаріна Мазепа розбурхала мережу пишним бюстом у відвертому купальнику
Джерело:інстаграм Катаріни Мазепи
Катаріна Мазепа – одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже модель регулярно викладає такі фото, які не залишають абсолютно нікого байдужим. Не став винятком і пост, на якому вона позує у купальнику.
Гаряче фото Катаріна Мазепа зробила під час відпочинку на Маямі. На світлині вона позує на фоні моря в купальнику, який виграшно підкреслює пишний бюст колишньої Міс Відня. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
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"Нова кампанія купальників", – написала вона під публікацією.
Сам кадр настільки сподобався її прихильникам, що вони не стримували ані лайків, ані коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Ти дуже крута";
- "Справжня красуня";
- "Люблю тебе, Катаріно";
- "Надзвичайно розкішна та сексуальна";
- "Приголомшлива";
- "Ти нагадуєш лялечку";
- "Бездоганна фігура";
- "Нічого зайвого не вивалилося";
- "З тобою я б поплавав".
Катаріна Мазепа похизувалася пишним бюстом у купальнику / Фото з інстаграму Мазепи
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Катаріна Мазепа однозначно заслуговує уваги. Тож ми не лише закликаємо підписатися на неї, а й поставити лайки на останні пости моделі. Гарантуємо, ти залипнеш на її сторінці надовго.