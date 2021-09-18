Модель Катарина Мазепа взбудоражила сеть пышным бюстом в откровенном купальнике
Источник:инстаграм Катарины Мазепы
Катарина Мазепа – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь модель регулярно выкладывает такие фото, которые не оставляют абсолютно никого равнодушным. Не стал исключением и пост, на котором она позирует в купальнике.
Горячее фото Катарина Мазепа сделала во время отдыха на Майами. На фотографии она позирует на фоне моря в купальнике, который выигрышно подчеркивает пышный бюст бывшей Мисс Вены. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!
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"Новая кампания купальников", – написала она под публикацией.
Сам кадр настолько понравился ее поклонникам, что они не сдерживали ни лайков, ни комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Ты очень крутая";
- "Настоящая красавица";
- "Люблю тебя, Катарина";
- "Чрезвычайно роскошная и сексуальная";
- "Потрясающая";
- "Ты напоминаешь куколку";
- "Безупречная фигура";
- "Ничего лишнего не вывалилось";
- "С тобой я бы поплавал".
Катарина Мазепа похвасталась пышным бюстом в купальнике / Фото с инстаграма Мазепы
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Катарина Мазепа однозначно заслуживает внимания. Поэтому мы не только призываем подписаться на нее, но и поставить лайки на последние посты модели. Гарантируем, ты залипнешь на ее странице надолго.