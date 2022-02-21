Модель Лаура Кремасчіна показала підписникам бездоганну фігуру у бікіні

Ми дуже тішимося, коли вдається натрапити у мережі на чергову красуню. Цього разу під нашим прицілом італійська модель Лаура Кремасчіна, яка регулярно публікує гарячі фото.

На своєму інстаграмі красуня виклала спокусливе фото. На ньому вона позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює бездоганну фігуру Лаури Кремасчіни. Гайда насолоджуватися гарячим кадром на Men 24!

Варте уваги Імбирно-маракуєвий сорбет і коктейль Double Cosmo: варіанти фудпейрингу

"Не дозволяйте нікому зруйнувати вашу мрію", – закликала вона своїх підписників.

Ми абсолютно солідарні з італійською моделлю. А ще нам дуже подобається, що прихильники красуні буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Найкрасивіша дівчина у мережі";

"Для мене ти – номер 1";

"Справжня статуя. Яка ж ти прекрасна, Лаура";

"Фантастична жінка";

"Ти просто неймовірна";

"Ти – моя мрія";

"Яка ж ти чарівна";

"Видовище, про яке я мріяв цілий тиждень".



Гаряче фото моделі розбурхало мережу / Фото з інстаграму Кремасчіни

Насолоджуйся Модель Еббі Довс знялася в екстремально відвертій білизні

Лаура Кремасчіна – одна з тих красунь, за якими так і хочеться слідкувати в інстаграмі. Тож не відмовляй собі у цій можливості. Підпишися на італійську модель, щоб одним з перших насолоджуватися її гарячими фото.