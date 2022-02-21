Модель Лаура Кремасчина показала подписчикам безупречную фигуру в бикини

21 февраля 2022 , 00:47
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Лауры Кремасчины

Мы очень рады, когда удается встретить в сети очередную красавицу. На этот раз под нашим прицелом итальянская модель Лаура Кремасчина, регулярно публикующая горячие фото.

На своем инстаграме красавица выложила соблазнительное фото. На нем она позирует в крохотном бикини, выигрышно подчеркивающем безупречную фигуру Лауры Кремасчины. Айда наслаждаться горячим кадром на Men 24!

Стоит внимания Имбирно-маракуевый сорбет и коктейль Double Cosmo: варианты фудпейринга

"Не позволяйте никому разрушить вашу мечту", – призвала она своих подписчиков.

Мы совершенно солидарны с итальянской моделью. А еще нам очень нравится, что поклонники красавицы буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Самая красивая девушка в сети";
  • "Для меня ты – номер 1";
  • "Настоящая статуя. Как же ты прекрасна, Лаура";
  • "Фантастическая женщина";
  • "Ты просто невероятная";
  • "Ты – моя мечта";
  • "Какая же ты обаятельна";
  • "Зрелище, о котором я мечтал целую неделю".


Горячее фото модели взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Кремасчины

Наслаждайся Модель Эбби Довс снялась в экстремально откровенном белье

Лаура Кремасчина – одна из тех красавиц, за которыми так и хочется следить в инстаграме. Так что не отказывай себе в этой возможности. Подпишись на итальянскую модель, чтобы одним из первых наслаждаться ее горячими фото.

Автор: Назарій Лазур