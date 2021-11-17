Модель Сабріна Лаурензана вразила підписників сукнею з глибоким розрізом
Джерело:інстаграм Сабріни Лаурензани
Сабріна Лаурензана – одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в мережі. Воно й не дивно, адже на своїй сторінці в інстаграмі модель регулярно ділиться доволі провокативними та пікантними кадрами.
Не став винятком і цей раз, адже Сабріна Лаурензана потішила підписників спекотними фотографіями. На них модель позує у крихітній сукні з надзвичайно глибоким розрізом. У ньому, до слова, цілком можна втопитися.
Варте уваги Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
Не дивно, що під публікацією красуні назбиралося чимало лайків і коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже можеш вдосталь намилуватися порцією спокуси разом з Men 24:
- "Ти просто надзвичайна";
- "Як завжди, на висоті";
- "Я в захваті від твого стилю. Блискуча королева";
- "Красива та стильна жінка";
- "Через тебе я досі не видалився з інстаграму";
- "Сабріна, яка ж ти бездоганна";
- "Моя королева";
- "Мама рідна, яка ж ти красива".
Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани
Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани
Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани
Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани
Сабріна Лаурензана знялася у відвертій сукні / Фото з інстаграму Лаурензани
Тобі сподобається Модель Рахель Чівіт розбурхала мережу гарячими фото у відвертому купальнику
Сабріна Лаурензана викликає непідробний захват. Тож було б дивно не закликати тебе підписатися на модель. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно публікує на своєму інстаграмі.