Модель Сабрина Лаурензана поразила подписчиков платьем с глубоким разрезом
Источник:инстаграм Сабрины Лаурензаны
Сабрина Лаурензана – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в сети. И неудивительно, ведь на своей странице в инстаграме модель регулярно делится довольно провокационными и пикантными кадрами.
Не стал исключением и этот раз, ведь Сабрина Лаурензана порадовала подписчиков жаркими фотографиями. На них модель позирует в крошечном платье с очень глубоким разрезом. В нем, к слову, вполне можно утонуть.
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Неудивительно, что под публикацией красотки собралось немало лайков и комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже можешь вдоволь налюбоваться порцией искушения вместе с Men 24:
- "Ты просто потрясающая";
- "Как всегда, на высоте";
- "Я в восторге от твоего стиля. Блестящая королева";
- "Красивая и стильная женщина";
- "Из-за тебя я до сих пор не удалился с инстаграма";
- "Сабрина, какая же ты безупречна";
- "Моя королева";
- "Мама родная, какая ты красивая".
Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны
Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны
Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны
Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны
Сабрина Лаурензана снялась в откровенном платье / Фото с инстаграма Лаурензаны
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Сабрина Лаурензана вызывает неподдельный восторг. Так что было бы странно не призывать тебя подписаться на модель. Гарантируем тебе понравится то, что она регулярно публикует на своем инстаграме.