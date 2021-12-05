Модель Сінді Мелло вразила підписників бездоганними формами у купальнику

Цього разу під нашим прицілом знову Сінді Мелло. Розкішна модель добре знається на тому, що подобається її прихильникам понад усе. Тож вона регулярно знімається у доволі спокусливих образах. Не став винятком останній пост красуні.

На світлині, якою Сінді Мелло поділилася в мережі, вона позує у суцільному купальнику. Ефектний кадр, знятий під час відпочинку на яхті, надзвичайно сподобався її підписникам. Ми, будемо відвертими, не стали винятком.

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"Я вирушаю в погоню за літом", – написала вона під публікацією.

Прихильники красуні просто у захваті від моделі. Тож вони не лише засипали Сінді Мелло лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти просто приголомшлива";

"Дуже красива";

"Я закоханий у тебе, крихітко";

"Хотів би я бути поруч з тобою на палубі цієї яхти";

"Ти змушуєш мене усміхатися";

"Сяй, наче сонце".



Спокусливе фото Сінді Мелло неабияк розбурхало мережу / Фото з інстаграму Мелло

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Нам надзвичайно подобається Сінді Мелло. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми постами моделі. Тобі не важко, а їй буде дуже і дуже приємно.