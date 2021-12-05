Модель Сінді Мелло вразила підписників бездоганними формами у купальнику
Джерело:інстаграм Сінді Мелло
Цього разу під нашим прицілом знову Сінді Мелло. Розкішна модель добре знається на тому, що подобається її прихильникам понад усе. Тож вона регулярно знімається у доволі спокусливих образах. Не став винятком останній пост красуні.
На світлині, якою Сінді Мелло поділилася в мережі, вона позує у суцільному купальнику. Ефектний кадр, знятий під час відпочинку на яхті, надзвичайно сподобався її підписникам. Ми, будемо відвертими, не стали винятком.
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"Я вирушаю в погоню за літом", – написала вона під публікацією.
Прихильники красуні просто у захваті від моделі. Тож вони не лише засипали Сінді Мелло лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти просто приголомшлива";
- "Дуже красива";
- "Я закоханий у тебе, крихітко";
- "Хотів би я бути поруч з тобою на палубі цієї яхти";
- "Ти змушуєш мене усміхатися";
- "Сяй, наче сонце".
Спокусливе фото Сінді Мелло неабияк розбурхало мережу / Фото з інстаграму Мелло
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Нам надзвичайно подобається Сінді Мелло. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми постами моделі. Тобі не важко, а їй буде дуже і дуже приємно.