Модель Синди Мелло поразила подписчиков безупречными формами в купальнике
Источник:инстаграм Синди Мелло
На этот раз под нашим прицелом снова Синди Мелло. Роскошная модель хорошо разбирается в том, что нравится ее поклонникам превыше всего. Поэтому она регулярно снимается в довольно соблазнительных образах. Не стал исключением последний пост красавицы.
На фото, которым Синди Мелло поделилась в сети, она позирует в сплошном купальнике. Эффектный кадр, снятый во время отдыха на яхте, очень понравился ее подписчикам. Мы, будем откровенны, не стали исключением.
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"Я отправляюсь в погоню за летом", – написала она под публикацией.
Поклонники красавицы просто в восторге от модели. Поэтому они не только засыпали Синди Мелло лайками, но были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты просто потрясающая";
- "Очень красивая";
- "Я влюблен в тебя, крошка";
- "Хотел бы я быть рядом с тобой на палубе этой яхты";
- "Ты заставляешь меня улыбаться";
- "Сияй, словно солнце".
Соблазнительное фото Синди Мелло изрядно взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Мелло
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Нам очень нравится Синди Мелло. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. А еще не поленись поставить лайки под последними постами модели. Тебе не тяжело, а ей будет очень и очень приятно.