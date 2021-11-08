Модель Теран Гілоу знялася топлес: кадр не на жарт розбурхав мережу
Джерело:інстаграм Теран Гілоу
Ми не втомлюємося слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі. Воно й не дивно, адже модель регулярно тішить своїх підписників чимось гаряченьким. Не став винятком її останній пост, на якому красуня позує топлес. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси!
На ефектному кадрі, знятому проти сонця, Теран Гілоу позує у купальнику. Ну не зовсім у купальнику, а лише у трусиках від комплекту. Сама ж модель жартома пояснила, куди дівся верх.
Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті
"Беркут розігнався до швидкості майже 200 миль на годину, що дозволило йому спіймати здобич за лічені секунди", – написала вона під постом.
Винахідливість та відмінне почуття гумору моделі припали до душі її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які їй залишили під постом. Традиційно лови найкращі з них:
- "Теран, ти дуже красива";
- "Ти справжня богиня";
- "Боже, благослови Техас";
- "Твоя врода вражає кожного";
- "Ти приголомшлива. Але бережися беркутів";
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Дуже гаряче фото";
- "Здуріти можна від твоїх форм";
- "Найкрасивіша дівчина у світі".
Гаряче фото Теран Гілоу позбавило її підписників спокою / Фото з інстаграму Гілоу
Тобі сподобається Зірка серіалу "Еліта" приміряла жакет на голе тіло: ефектні фото актриси
Теран Гілоу не втомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Тож ми буквально рекомендуємо тобі підписатися на модель. Це дозволить одним з перших милуватися спокусливими публікаціями, якими вона ділиться у мережі.