Модель Теран Гілоу знялася топлес: кадр не на жарт розбурхав мережу

Ми не втомлюємося слідкувати за Теран Гілоу в інстаграмі. Воно й не дивно, адже модель регулярно тішить своїх підписників чимось гаряченьким. Не став винятком її останній пост, на якому красуня позує топлес. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси!

На ефектному кадрі, знятому проти сонця, Теран Гілоу позує у купальнику. Ну не зовсім у купальнику, а лише у трусиках від комплекту. Сама ж модель жартома пояснила, куди дівся верх.

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"Беркут розігнався до швидкості майже 200 миль на годину, що дозволило йому спіймати здобич за лічені секунди", – написала вона під постом.

Винахідливість та відмінне почуття гумору моделі припали до душі її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які їй залишили під постом. Традиційно лови найкращі з них:

"Теран, ти дуже красива";

"Ти справжня богиня";

"Боже, благослови Техас";

"Твоя врода вражає кожного";

"Ти приголомшлива. Але бережися беркутів";

"Яка ж ти сексуальна";

"Дуже гаряче фото";

"Здуріти можна від твоїх форм";

"Найкрасивіша дівчина у світі".



Гаряче фото Теран Гілоу позбавило її підписників спокою / Фото з інстаграму Гілоу

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Теран Гілоу не втомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Тож ми буквально рекомендуємо тобі підписатися на модель. Це дозволить одним з перших милуватися спокусливими публікаціями, якими вона ділиться у мережі.