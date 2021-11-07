На світлинах, які Марія Педраса виклала на своєму інстаграмі, вона позує у жакеті на голе тіло. Публікація актриси надзвичайно припала до душі її прихильникам. Воно й не дивно, адже від фотографій зірки просто неможливо відірвати погляду.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

Публікація Марії Педраси шалено сподобалася її прихильникам. Про це свідчать понад 500 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти неймовірно красива та приголомшлива";

"Чи можу я з тобою одружитися?";

"Яка ти проста та чарівна";

"Кохання усього мого життя";

"Ти – справжня грецька богиня";

"Яка ж вона вродлива";

"Від тебе просто неможливо відірвати погляду";

"Твоя зовнішність заворожує кожного".



Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси



Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси



Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси

Насолоджуйся Селеста Брайт похизувалася спокусливими формами у крихітному бікіні

Слідкувати за Марією Педрасою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників лише зростає. Ти, до слова, теж можеш долучитися до неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від іспанської актриси.