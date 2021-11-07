На світлинах, які Марія Педраса виклала на своєму інстаграмі, вона позує у жакеті на голе тіло. Публікація актриси надзвичайно припала до душі її прихильникам. Воно й не дивно, адже від фотографій зірки просто неможливо відірвати погляду.
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Публікація Марії Педраси шалено сподобалася її прихильникам. Про це свідчать понад 500 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти неймовірно красива та приголомшлива";
- "Чи можу я з тобою одружитися?";
- "Яка ти проста та чарівна";
- "Кохання усього мого життя";
- "Ти – справжня грецька богиня";
- "Яка ж вона вродлива";
- "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Твоя зовнішність заворожує кожного".
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
Марія Педраса приміряла жакет на голе тіло / Фото з інстаграму Педраси
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Слідкувати за Марією Педрасою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників лише зростає. Ти, до слова, теж можеш долучитися до неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від іспанської актриси.