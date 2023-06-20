Жінок це доводить до сказу: що категорично не варто робити чоловікам

Ти, мабуть, чув, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери. Це припущення має право на існування. Особливо, коли йдеться про те, як ми підходимо до стосунків.

Хоча жінки не позбавлені недоліків, чоловіки, здається, беруть верх. Особливо, коли мовиться про звички, які зводять з розуму жінок.

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І перш ніж зробити висновок, що ти не винен у жодному з наступних п'яти гріхів, уважно подивися на себе. Є ймовірність, що ти дуже близький до того, щоб ступати по тонкій кризі.

Ось п'ять моделей поведінки, які можуть не подобатися деяким жінкам. Але важливо пам'ятати, що ці уподобання можуть відрізнятися від людини до людини.

1. Нехтування емоційною працею

Емоційна праця – це розумова та емоційна робота, пов'язана з підтриманням стосунків. Наприклад, активне слухання, емпатія й емоційна підтримка. Деякі жінки можуть відчувати розчарування, якщо чоловіки постійно ігнорують або не визнають важливість емоційної праці у їхніх стосунках.

2. Несерйозне ставлення до домашніх обов'язків

У всіх сім'ях розподіл домашніх обов'язків і відповідальності має бути справедливим. Жінки можуть бути розчаровані, якщо чоловіки постійно нехтують своєю справедливою часткою домашніх обов'язків. Адже таким чином вони покладають на них непропорційно великий тягар роботи.



Твоя байдужість у побутових справах може ображати / Фото yanalya

3. Ігнорування згоди та особистих кордонів

Згода і повага до особистих кордонів мають вирішальне значення у будь-яких стосунках чи взаємодії. Жінки можуть відчувати злість або дискомфорт, якщо чоловіки нехтують їхніми кордонами або не отримують згоди. Мовиться як про інтимні стосунки, так і про загальну взаємодію.

4. Токсична маскулінність

Токсична маскулінність – це жорсткі та шкідливі очікування, які покладаються на чоловіків щодо відповідності певним суспільним нормам. Це може включати таку поведінку, як придушення емоцій, надмірна агресивність або дотримання стереотипів, які можуть негативно впливати на стосунки. Деяких жінок така поведінка може розчаровувати, і вони віддають перевагу більш емоційно відкритим та автентичним стосункам.



Твоя токсична маскулінність може впливати на стосунки / Фото Drazen Zigic

5. Роз'яснення або применшення жіночого досвіду

Роз'яснення – це тенденція деяких чоловіків пояснювати речі жінкам у поблажливій або зверхній манері. У таких випадках вони часто припускають, що у панянок менше знань чи досвіду. Жінки можуть відчувати неповагу та розчарування, коли їхній досвід, думки чи знання ігноруються або применшуються.

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