Правда в тому, що невірність ніколи не є виною "жертви". Зрада має відношення до того, хто її здійснює, і до того, що у нього в голові. І вона може статися навіть у здорових, стабільних і щасливих стосунках. Тому в будь-якому разі необхідно мати розуміння, що може стояти за зрадою, щоб здобути інструменти для зцілення або прийняття іншого рішення про те, що робити далі.

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Це справді важлива тема. Наука говорить нам, що хороші стосунки є одним зі стовпів щастя та успіху, а невірність може бути дуже руйнівною, і не лише щодо стосунків, але й щодо самооцінки та загального благополуччя людей.

Основні причини невірності

Психолог Джастін Леміллер (Justin J. Lehmiller), доктор філософії, описав у Psychology Today дослідження пар, в якому експерти намагалися визначити, що спонукає людину до зради. Як виявилося, основні причини пов'язані з сексуальністю, але є й інші, які є більш емоційними й пов'язаними з внутрішніми потребами людини. Завдяки цьому психологи визначили 8 найбільших факторів ризику виникнення невірності.

Гнів – як спосіб помститися партнеру за попередню невірність або за щось інше, що не було прощено чи зцілено.

– як спосіб помститися партнеру за попередню невірність або за щось інше, що не було прощено чи зцілено. Сексуальний потяг – прагнення робити те, чого не робить партнер, частіше займатися сексом або реалізовувати свої фантазії.

– прагнення робити те, чого не робить партнер, частіше займатися сексом або реалізовувати свої фантазії. Брак любові – відчуття, що тебе не люблять, або сумніви, чи ти з тією людиною, з якою мав би бути.

– відчуття, що тебе не люблять, або сумніви, чи ти з тією людиною, з якою мав би бути. Нехтування – відчуття, що тебе ігнорують, що ви не залучені в життя одне одного, що постійно є конфлікти або що ви проводите недостатньо часу разом.

– відчуття, що тебе ігнорують, що ви не залучені в життя одне одного, що постійно є конфлікти або що ви проводите недостатньо часу разом. Відсутність зобов'язань – це пов'язано з відсутністю чіткого розуміння суті стосунків, відсутністю правил чи меж, або тривогою через прив'язаність.

– це пов'язано з відсутністю чіткого розуміння суті стосунків, відсутністю правил чи меж, або тривогою через прив'язаність. Ситуативні фактори – як-от стан алкогольного сп'яніння, можливість відвідати "ліворуч" під час відпустки або приклад друзів, які зраджують.

– як-от стан алкогольного сп'яніння, можливість відвідати "ліворуч" під час відпустки або приклад друзів, які зраджують. Самооцінка – зрада може бути способом підвищити самооцінку, щоб відчути себе привабливим або бажаним.

– зрада може бути способом підвищити самооцінку, щоб відчути себе привабливим або бажаним. Різноманітність – це пов'язано з бажанням мати різний досвід, мати вибір і відчувати щось нове.



Причини невірності варто знати, щоб бодай мати інструменти для її подолання / Фото DrazenZigic@freepik

Дослідження також показало, що 20 – 25% одружених людей можуть впадати в той чи інший вид невірності, враховуючи й емоційну. Кожен четвертий. Саме тому важливо працювати у стосунках, мати хорошу комунікацію і створювати простір, де кожна людина може висловити те, що їй потрібно або що її турбує.

Ми також повинні розуміти, що невірність не обов'язково означає кінець стосунків. Є способи подолати її та зцілитися – але для цього треба зрозуміти, звідки вона походить. І, безумовно, варто звернутися по професійну допомогу – наприклад, до психолога, що спеціалізується на стосунках. Знання ж причин не означає, що ти зможеш запобігти зраді або уникнути її, але воно допоможе проаналізувати ці моменти, щоб менше зазнавати ризику.

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