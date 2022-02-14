Моніторить соціальні мережі: ця та інші ознаки шалено ревнивої дівчини

Ревнощі можуть зруйнувати навіть найщасливіші стосунки. Тож ми рекомендуємо звернути увагу на ці тривожні дзвіночки. Вони допоможуть зрозуміти, чи ревнива твоя кохана.

Ми допоможемо тобі визначити, наскільки сильно ревнує твоя кохана. Це дозволить тобі зрозуміти, як поводитися у майбутньому, щоб не зруйнувати ваші щасливі стосунки.

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Відразу ж зауважимо, що ревнощі – нормальне явище. Головне, щоб вони не перетворювали твоє життя на справжню драму та не руйнували його.

1. Ти повинен належати лише їй

Якщо твоя партнерка весь час хоче, щоб ти належав лише їй, це ознака нездорової ревнивої поведінки. Вона настільки одержима тобою, що їй не подобається думка про те, що ти можеш проводити час з кимось іншим.

2. Вона емоційно залежна від тебе

Вона дуже залежить від тебе у плані емоційної підтримки. Замість того, щоб задовольнятися тим, що вони мають, вони завжди хотітимуть, щоб ти був доступним кожну секунду та хвилину дня. Такі панянки можуть не звертати увагу на твій особистий час і твої можливості. Особливо актуально це в тих ситуаціях, коли ви ще не почали жити разом.

3. Вона любить контролювати тебе

Однією з перших ознак ревнивої людини є те, що вона любить контролювати людей і маніпулювати ними. І якщо твоя партнерка змушує тебе почуватися погано, переживати постійне відчуття провини, то вона може не найкраще впливати на тебе. Пам'ятай про те, що у стосунках ти повинен бути щасливим.



Вона намагатиметься контролювати кожен твій крок / Фото Jonas Leupe

4. Вона відстежує твої дії у соціальних мережах

Не виключено, що ревнива кохана моніторитиме твої соціальні мережі. Вона дивитиметься, хто нещодавно підписався на тебе в інстаграмі. Їй буде цікаво, хто лайкає твої пости та залишає коментарі. Усе для того, щоб перевірити, чи не плануєш ти часом зраджувати. Тож не дивуйся, якщо вона весь день може ходити без настрою. Не виключено, що якась панянка похвалила твій прес на фото з моря.

5. Ти повинен підтверджувати свої дії

Ти завжди відчуваєш тиск, пов'язаний з тим, що все потрібно розповідати своїй коханій? Це тому, що вона свідомо контролює тебе. Через це ти відчуваєш, що повинен підтверджувати кожну свою дію. Усе для того, щоб вона була щасливою. Ба більше, ти постійно боїшся розізлити її своїми словами та діями. А так не має бути...

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На жаль, ревнощі можуть поставити хрест на ваших стосунках. Тож ми б рекомендували тобі спробувати говорити зі своєю коханою. Пояснюй їй, що усі її підозри не мають нічого спільного з реальністю. Якщо ж усе це не допомагає, а ти дійсно не робиш нічого кримінального, то, можливо, варто задуматися про те, що ти не з тією людиною.