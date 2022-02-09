Варто розуміти і пам'ятати про те, що стосунки – це безперервна робота у режимі 24 на 7. Якщо ж ти легковажитимеш ними, то дуже швидко вони можуть дійти до свого логічного кінця. А пришвидшити цей процес можуть проблеми, про які ми поговоримо далі.

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1. Проблеми з комунікацією

Спілкування дуже важливе, коли справа доходить до стосунків, особливо шлюбу. Якщо ти не повідомляєш про всі свої проблеми коханій, це може призвести до розлучення або розставання. Замість того, щоб приймати все як належне, поговоріть одне з одним.

Запізнюєшся після роботи – не полінуйся зателефонувати своїй другій половинці. Це один з тих простих жестів, які зближуватимуть вас.



Напиши коханій, якщо затримуєшся на роботі / Фото Jonas Leupe

2. Не береш на себе відповідальність

Кожна людина відповідає за свій дім. Коли справа доходить до господарювання, всі обов'язки повинні бути розділені порівну. Нагадуємо, що стосунки – це партнерство. Тож не варто цілком і повністю покладатися на те, що кохана і за домом пригляне, і матиме ще й сили на інтимні втіхи.

3. Ти її контролюєш

Коли пари намагаються контролювати один одного і не давати один одному місця та простору для дихання, це може легко призвести до розлучення. Один із партнерів завжди почуватиметься птахом у клітці. І якою б золотою вона не була, це не приносить щастя від слова зовсім!

4. Ти брешеш коханій

Брехня ніколи не працює ні в яких стосунках, то навіщо ж потурати їй? Тримай усе це кришталево чистим принаймні з твоєю партнеркою. Біла задля блага – це непогано, але нею ми б не рекомендували зловживати. Усе ж інше узагалі не слід приховувати, особливо якщо ти знаєш, що це важливо для твоєї партнерки.

5. У вас сексуальні проблеми

Це одна з головних причин розлуки та нещастя у шлюбі. Багато пар вважають, що секс стає неактуальним після певного віку. Це міф, і тобі потрібно перестати так думати якнайшвидше! Також сексуальні проблеми можуть бути як у чоловіка, так і в жінки. Сходіть до терапевта, якщо щось серйозне. Якщо ні, ви відчуваєте, що іскра згасла, тоді саме час поекспериментувати та спробувати різні пози для сексу, змінюйте локацію або ж додавайте секс-іграшки.



Експериментуйте з сексом, щоб він не зник з вашого життя / Фото Dainis Graveris

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На ваші стосунки можуть вплинути безліч чинників. Ваша ж задача – робити усе можливе для того, щоб ви удвох почувалися максимально щасливими. Спілкуйтеся, не тримайте один від одного таємниць, а також підтримуйте вогник пристрасті. І ніяке розлучення вам не страшне!