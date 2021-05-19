Спецназівець кинув виклик морським піхотинцям США: відео епічного поєдинку

Блогер і чинний моряк ВМС США Остін Александер – неофіційний король військових завдань на ютубі. Цього разу він кинув виклик оператору спецназу Кену та морпіху США Метту. Їм потрібно буде пройти смугу перешкод Battle Bunker, 50-метровий спринт і перенесення 23-кілограмового мішка з піском на 600 метрів.

Завдання однозначно не з простих. Але не варто забувати також і про те, що перед нами не просто фанати спортзалів. Вони чи не щодня проходять божевільні фітнес-тести. Тож ми маємо підозру, що з цим впораються на всі 100!

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Хлопці проходять смугу перешкод, щоб почати фітнес-виклик. Вона охоплює повзання під колючим дротом і ще низку вправ. Попри те, що вони з самого початку йдуть ніс у ніс, Кен упевнено виривається вперед. Він фінішує раніше за Метта з часом 1:47. Метт же фінішує за 1:57. Це, як зазначає Александер, на 30 секунд швидше, ніж його особистий рекорд на дистанції.

Вони переходять до другого етапу – спринту на 50 метрів. І у цій дисципліні Метт – явний переможець. Кен жартома зауважив, що його буквально перетерли з пилом.

Настав час для третьої частини виклику. Хлопці несуть 23-кілограмовий мішок з піском протягом 600 метрів. Ця фінальна вправа і визначить переможця. Щоправда, Александер вирішив ускладнити завдання Меттові та Кену, змусивши їх бігти під гору.

Дивися, як морські піхотинці проходять божевільний фітнес-тест:

Під час бігу хлопці тримають мішки з піском на плечах. Кен швидко виходить вперед, але вони обидва викладаються на повну. Приблизно на півдорозі Кен надто сильно виривається вперед. Натомість Метт переходить на швидку ходьбу. Як ти вже зрозумів, переможцем став Кен.

"Це було важко. Це було досить жорстоко", – зауважує Кен, коли добирається до вершини пагорба та фінішує.

Сам же Метт зізнається, що він надзвичайно стомлений і буквально розбитий. А Александер розповів, що обидва хлопці увійшли до п'ятірки найкращих за цим курсом. І це, за його словами, "відмінно"!

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