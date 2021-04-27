Фітнес-тести для спецназу – найскладніша у світі співбесіда. На першому етапі відбору, ця сувора фізична оцінка скорочує кількість претендентів. Тож залишаються лише найсильніші. А ми розповімо про найсуворіші фітнес-тести, які зламали не одного охочого потрапити на службу.

Впоратися з цими завданнями можуть лише найсильніші, найвитриваліші та найспритніші солдати. Вони протягом місяців, а то й цілих років готуються до тестів, щоб пройти їх з гідністю.

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Воно й не дивно, адже спецназ виконує найскладніші військові місії: від боротьби з тероризмом до порятунку заручників. Тож слабакам і слабкодухим тут не місце! До твоєї уваги 5 найсуворіших фітнес-тестів спецназу.

1. Спеціальна повітряна служба Великої Британії

Це найстаріший підрозділ спецназу у світі, а також найвідоміший. За даними MSIG Warrior, процес відбору виснажливий і вважається одним з найскладніших у світі. Відсіюється понад 85% претендентів.



Бійці повітряної служби Великої Британії з Маргарет Тетчер / Фото Pinterest

Щоб пройти кваліфікацію, новобранці повинні пройти такий тест:

Понад 45 відтискань

Понад 45 присідань

Біг на 2,4 кілометра менш як за 9 хвилин і 30 секунд

Заплив на 25 метрів у воді у повній формі, тримаючи зброю

Заплив на 200 метрів в уніформі з 5-хвилинним водним патрулюванням

Пошук підводних об'єктів і випробування на занурення

13-кілометровий забіг по горбах (менш як 60 хвилин)

2. Австрійська ягдкоманда

За даними MSIG Warrior, підготовка австрійської Jagdkommando (або JaKdo) настільки інтенсивна, що лише 15% новобранців проходять дистанцію. Фітнес-тест знаменує початок 3-тижневого тренування з попереднього відбору. Воно завершується 72-годинним випробуванням на виживання.



Відбір до ягдкоманди завершується 72-годинним випробуванням на виживання / Фото Pinterest

Щоб пройти, кожен кандидат повинен перевершити суперників у:

Підтягування (не менше 6 повторень)

Повітряні присідання (не менше 48 повторень)

Відтискання (не менше 41 повторення)

Присідання (не менш як 25 повторень)

Стрибки з присідань (не менш як 25 повторень)

Біг на 2400 метрів менш як за 12 хвилин

3. Парашутисти спецназу Індії

Процес відбору в Para SF Індії – один з найскладніших. Лише 10% новобранців проходять остаточний відбір. Уся програма розрахована на 3 з половиною роки, з обов'язковим бігом на 20 кілометрів щоранку та щотижневим маршем на 128 кілометрів.



Щоранку новобранці індійського спецназу пробігають по 20 кілометрів / Фото Facebook

Згідно з MSIG Warrior, щоб отримати місце, кандидати повинні пройти такі випробування:

Біг на 5 кілометрів менш як за 20 хвилин

14 строгих підтягувань

40 відтискань менш як за 1 хвилину

80 присідань менш як за 2 хвилини

Човниковий біг 17 х 5 метрів

4. Дельта-сили армії США

Як і всі підрозділи спецназу, Delta Force армії США оповита таємницею. За даними MSIG Warrior, понад 90% кандидатів не пройдуть етап відбору. Цей фітнес-тест придумав засновник Delta Force – перший командир підрозділу – Чарлі Беквіт у 80-х роках.



Фітнес-тест для підрозділу придумав Чарлі Беквіт / Фото National Interest

Для його виконання новобранцям потрібно зробити:

Перевернуте повзання на 40 метрів за 25 секунд

37 присідань за 1 хвилину

32 відтискання за 1 хвилину

Біг, ухилення, стрибок менш ніж за 24 секунди

Біг на 3 кілометри менш як за 16 хвилин і 30 секунд

Заплив на 100 метрів повністю одягненим, включаючи комбінезон

5. Саєрет Маткаль з Ізраїлю

Він також відомий як "Підрозділ 269" або просто "Підрозділ". Це підрозділ спецназу Сил оборони Ізраїлю. Щоб приєднатися до цієї свідомо прихованої команди, потрібно майже 2 роки. Більша частина процесу навчання суворо засекречена.



Підготовка для Саєрет Маткаль максимально засекречена / Фото Pinterest

Але для початку потрібно пройти фітнес-тест:

13 кілометровий біг (менш як за 14 хвилин, мета – 11:05)

Присідання зі штангою 60 кілограмів (мінімум 3 повторення, мета – 14)

Біг у жилеті з обтяженням 15 кілограмів

Жим лежачи 60 кілограмів (мінімум 3 повторення, мета – 14)

Підтягування в жилеті з обтяженням 15 кілограмів (мінімум 3 повторення, мета – 14)

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Ну що, готовий спробувати пройти божевільний фітнес-тест, щоб потрапити до спецназу? Тоді тренуйся ще більше, щоб наростити силу та витривалість!