Елайджа Орр хоче пройти тест на фізичну підготовку, який використовується Корпусом морської піхоти США. Нам уже дуже цікаво, чи зможе він впоратися з цим завданням.

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Тест складається з:

підтягування до відмови;

2 хвилин скручування або планки;

біг на 5 кілометрів.

Орр починає з підтягувань. Йому необхідно виконати щонайменше 5 повторень, щоб отримати прохідний бал. А от 23 можуть принести йому найвищі оцінки. Йому вдається виконати 20 послідовних повторень за 50 секунд, перш ніж він зіскочив зі штанги.

У той час як більшість блогерів, які брали участь у тесті, віддавали перевагу 2 хвилинам скручування, Орр вирішив виконати планку у другому раунді.

"Я краще справляюся з планкою, ніж зі скручуванням. І я думаю, це буде просто крута зміна обстановки", – додає він.

Йому вдається утримати планку протягом 4 хвилин і 20 секунд, що приносить йому максимальний бал за цю частину.

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"Урешті-решт, це стало дійсно непросто. Я безумовно сильно тремтів", – зауважив спортсмен.

Третій і останній захід – біг на 5 кілометрів. І на відміну від деяких бодибілдерів, які проходили цей тест раніше, Орр не дбає про бігову частину тесту. Урешті-решт, це найпростіше, що йому потрібно виконати. Йому потрібно було пробігти за 18 хвилин, щоб отримати 100 балів. Але він впорався з цим завданням за 17 хвилин і 31 секунду.

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Загалом він набирає 290 балів з 300 можливих. Тож, якби йому дуже сильно хотілося б потрапити до лав морської піхоти США, шанси у нього були б високі. Принаймні своєрідну співбесіду він пройшов на відмінно!