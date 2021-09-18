Морський лев провів майстерклас: Гелен Овен розвеселила фото, зробленими на пляжі
Джерело:інстаграм Гелен Овен
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Гелен Овен. Сексуальна модель не лише може похизуватися розкішними вигинами, а й надзвичайним почуттям гумору. Чого тільки варті фото, викладені нею на днях.
На світлинах, які з'явилися на інстаграмі Гелен Овен, вона позує на пляжі. А точніше, вчиться у морського лева, як це правильно робити. І, будемо відвертими, кадри дуже веселі та спокусливі водночас.
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Не дивно, що прихильники Гелен Овен буквально засипали її лайками. Були вони також максимально щедрими на коментарі. Тож спочатку читаємо їх, а потім милуємося спокусливими фото моделі:
- "Останнє фото просто ТОП";
- "Це настільки надзвичайно";
- "Які ж милі ці фото";
- "Найкращі світлини, які я бачив сьогодні";
- "Це просто щось з чимось";
- "Яка ж ти хоробра";
- "Мені подобається цей твій пост";
- "Ми закохані у тебе".
Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен
Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен
Гелен Овен знялася на пляжі разом з морським левом / Фото з інстаграму Овен
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Гелен Овен викликає непідробний захват. Тож ми переконані, що ти просто зобов'язаний підписатися на неї. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото моделі.