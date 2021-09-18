Морской лев провел мастер-класс: Хелен Овен развеселила фото, сделанными на пляже
Источник:инстаграм Хелен Овен
На этот раз под нашим прицелом невероятная Хелен Овен. Сексуальная модель не только может похвастаться роскошными изгибами, но и удивительным чувством юмора. Чего только стоят фото, опубликованные ею на днях.
На фотографиях, которые появились на инстаграме Хелен Овен, она позирует на пляже. А точнее, учится в морского льва, как это правильно делать. И, будем откровенны, кадры очень веселые и соблазнительные одновременно.
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Неудивительно, что поклонники Хелен Овен буквально засыпали ее лайками. Были они также максимально щедрыми на комментарии. Поэтому сначала читаем их, а потом любуемся соблазнительными фото модели:
- "Последнее фото просто ТОП";
- "Это настолько чрезвычайно";
- "Какие же милые эти фото";
- "Самые лучшие фотографии, которые я видел сегодня";
- "Это просто что-то с чем-то";
- "Какая же ты храбрая";
- "Мне нравится этот твой пост";
- "Мы влюблены в тебя".
Хелен Овен снялась на пляже вместе с морским львом / Фото с инстаграма Овен
Хелен Овен снялась на пляже вместе с морским львом / Фото с инстаграма Овен
Хелен Овен снялась на пляже вместе с морским львом / Фото с инстаграма Овен
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Хелен Овен вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы убеждены, что ты просто обязан подписаться на нее. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото модели.