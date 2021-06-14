Американський морський піхотинець кинув собі жорсткий виклик, з яким впорається не кожен

Сила верхньої частини тіла Майкла Еккерта говорить сама за себе. Морський піхотинець США та дворазовий американський ніндзя-воїн регулярно кидає собі божевільні виклики. У своєму недавньому відео він бере участь у тесті на силу при лазінні, який став популярним завдяки професійному альпіністу й блогеру Магнусу Мідтбо.

Тест складається з чотирьох етапів: підвішування на 20-метровому виступі, підтягування з максимальною вагою, максимальне утримання переднього важеля та, нарешті, максимальне звисання у мертвій позиції. Гайда дивитися, чи зможе морський піхотинець впоратися з новим викликом.

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У висі з обтяженням Еккерт починає з того, що прикріплює до поясу 23 кілограми – приблизно 28% від своєї загальної ваги. Він намагається повиснути на виступі протягом 5 секунд. Потім збільшує вагу до 48 кілограмів – понад половина ваги його тіла – і повторює 5-секундне висіння.

"Боляче робити це, але я можу продовжувати йти вгору", – зауважує він, показавши потертості на руках.

Він взяв 59 кілограмів, набравши 7 очок у цьому раунді.

Переходячи до підтягування з обтяженням, Еккерт починає з повторення з додатковою вагою 48 кілограмів, а потім переходить до 68 кілограмів, після чого береться за 75, набравши 8 балів у цій дисципліні.

Третя вправа – передній важіль, популярну вправу в художній гімнастиці, яка вимагає від Еккерта якомога довше утримувати себе у горизонтальному положенні. У той момент, коли його тіло починає опускатися, його час закінчується. Він справляється із загальним часом 12 секунд, набираючи ще 8 балів.

"Це не жахливо. Але моя бісова голова ось-ось лусне. Мені здається, ніби у мене йде кров носом", – наголошує він.

Четвертим і останнім випробуванням є вис у мертвому положенні. Еккерт повинен повинен висіти на перекладині для підтягування з повністю витягнутими руками настільки довго, наскільки може.

"На мій погляд, це, напевно, найбільш жалюгідний тест з усіх", – додає він.

Його можливий загальний час на мертвому висі становить 2 хвилини і 1 секунду, що дає всього 4 бали.

Дивися, як з божевільним тестом справився морський піхотинець Майкл Еккерт:

"Це найстрашніший біль. І є багато людей, які можуть протриматися 6 хвилин у підвішеному стані. Я пишаюся тим, що протримався понад 2 хвилини. Але це безперечно те, над чим мені потрібно попрацювати, це терпіння до болю, витривалість у такому положенні. Це було жорстоко. І це безперечно була моя найгірша категорія", – зауважує виснаженим Еккерт.

Загальний бал Еккерта за тест на силу лазіння становить 27 з 40 можливих. Це відповідає здатності долати підйоми V14.

"Я ніколи не лазив на V14, ймовірно, тому, що я техніка не настільки гарна. Але це дійсно круто", – резюмував Еккерт.

Ти, до слова, теж можеш спробувати пройти цей тест. Але ми рекомендуємо робити це під наглядом, щоб не травмуватися у бажанні набрати усі 40 балів з 40 можливих!

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