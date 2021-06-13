На щастя, тіло дуже стійке, і той факт, що ти робиш потенційно небезпечний рух кілька разів, не завжди закінчується травмою. Але важливо пам'ятати, що більшість травм виникає при повторенні, після великої кількості неправильних виконань.

Це цікаво Nemiroff та найбільша мережа барбершопів України Frisor оголосили про співпрацю

Наприклад, для розриву міжхребцевого диска потрібно кілька тисяч вигинів хребта. У цьому сенсі існує низка дуже популярних вправ у тренажерних залах, які досліджували, щоб підтвердити, що вони потенційно шкідливі. Гляньмо, які вправи краще виконувати під суворим наглядом тренера.

5 вправ, якими можна травмуватися у тренажерному залі

1. Тяга до шиї

Ця вправа робиться для зміцнення м'язів спини. Але у більшості людей вона може стати причиною пошкодження плечового суглоба, особливо у пізній частині руху.

Альтернатива: можна виконувати цю вправу, підносячи штангу до грудей, а не до шиї. Це значно безпечніше.

2. Жим штанги за шию

Ця вправа теж може пошкодити плечовий суглоб. Для її виконання кладемо штангу за голову, спираючись на потилицю, і штовхаємо вгору до розгинання ліктів. Небезпека полягає у початковому поштовху, коли дуже напружений плечовий суглоб.

Інший варіант: виконуй вправу зі штангою до грудей або з гантелями у більш просунутому положенні.

3. Черевні скручування з навантаженням

Ця вправа виконується лежачи на спині, згинаючи хребет, спираючись на груди важким диском. Мета – опрацювати прямий м'яз живота. Це рух, особливо коли ми його виконуємо з навантаженням, потенційно може пошкодити наші міжхребцеві диски на поперековому рівні.

Як можна змінити? Для роботи цієї мускулатури ми можемо виконувати планку в різних варіантах складності й інтенсивності.

4. Обертання колони з навантаженням

Цю вправу можна виконувати з різними видами опору, наприклад, на шківі середньої висоти. Йдеться про виконання обертань тулуба, щоб опрацювати косі м'язи живота. Обертання хребта, що виконуються з навантаженням і на високій швидкості, потенційно можуть пошкодити міжхребцеві диски.

Щоб уникнути ризику, повороти повинні відбуватися через стегна, повністю стабілізуючи хребет. Завдяки цьому ми можемо опрацювати косі м'язи живота без ризику для спини.

5. Російські твісти

У чому проблема? Силовий тренер Майк Робертсон наголошує, що ця вправа посилює навантаження на нижню частину спини.

"Почнемо з того, що нижня частина спини не може повертатися на понад 10 – 15 градусів, а розміщення у цьому положенні без підтримки залишає його в уразливому положенні", – наголошує Робертсон.

Альтернатива: падаючий жим або повний контакт твіст. Ці вправи менш агресивні, якщо порівнювати з російським твістом. А цінні вони тому, що настільки ж ефективні.

Візьми на озброєння Як в Александра Скарсгарда у "Легенді про Тарзана": як накачати ідеальний сталевий прес

Тож варто відповідально підійти до вибору вправ, за допомогою яких ти прокачуватимеш своє тіло. Це дозволить тобі уникнути небажаного травматизму, а також досягнути бажаних результатів.