Цікаво, що на відміну від покоління наших батьків, дідусів і бабусь, сучасна робота не завдає надто багато шкоди здоров'ю. Фактично, у дослідженні Виконавчої організації охорони здоров'я та безпеки, виявили, що кількість зафіксованих нейроскелетних розладів внаслідок роботи з кожним роком скорочується.

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Наприклад, у 2003 році зареєстрували майже 2 200 таких випадків, а у 2021 – близько 1 400. Частково це може бути пов'язано з тим, що нинішня робота вимагає менше фізичних зусиль, ніж робота попередніх поколінь.

Але здоров'я все ж страждає

Хай там як, є ще одна галузь охорони здоров'я, яка за останні роки зазнала негативного впливу внаслідок роботи. Мовиться про психічне здоров'я.

Робота, можливо, стала легшою для тіла, але не для розуму,

– зазначила оглядачка Сара О'Коннор.

У другій частині дослідження зафіксували, що випадки стресу, депресії та тривоги лише зростають. У 2003 році показник не досягав навіть 1 600, а до 2021 – перевищив 2 600.

Потерпає психічне здоров'я

Отже, можливо, у нас менше фізичного ризику на роботі, але це не стосується психічного здоров'я. Чому так? З одного боку, через труднощі, пов'язані з дистанційною роботою. Тепер же до цього додалася повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Усі ми, на жаль, живемо у постійному стресі. І це аж ніяк не може позитивно вплинути на наше самопочуття.



У багатьох людей потерпає психічне здоров'я через роботу / Фото Drazen Zigic

Крім того, робочі дні нашого покоління стають довшими. Та й епоха гаджетів робить нас буквально прив'язаними до роботи. Де пристрої, там ми маємо можливість працювати. А отже, бути у постійному стресі через дедлайни, завдання та інше. Все це наближає нас до емоційного виснаження.

Цікаво, що саме молодь усе частіше стикається з проблемами, пов'язаними з психічним здоров'ям. Дослідження FREMAP засвідчує, що проблема загострилася серед тих, хто ще не досягнув 35 років. У цій віковій категорії 30,91% страждають від проблем з психічним здоров'ям. Цікаво, що серед співробітників, віком від 49 років налічувалося лише 8,28%.

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Тому надзвичайно важливо переформулювати динаміку праці. Керівництво повинне потурбуватися про психічне здоров'я своїх підлеглих. В інакшому випадку неминуче емоційне вигорання. І це може вкрай негативно вплинути на подальшу долю усієї компанії.