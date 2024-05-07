Чому дуже важливо займатися сексом перед роботою

Чи правда, що секс підвищує продуктивність на роботі? Наука має чітку відповідь на це питання. І ми пропонуємо з нею ознайомитися.

Підніміть руки ті, хто не прийшов на роботу з усмішкою від вуха до вуха, з гарним настроєм і зарядом енергії після чудового вечірнього сексу, або свіжий і бадьорий після казкової ранкової зустрічі. Тому що це правда, і нам навіть не потрібно багато наукових доказів, коли ми знаємо з власного досвіду, що секс – це одна з найкращих речей, які підтримують наш внутрішній і зовнішній добробут у всіх сенсах.

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І це не означає, що життя повинно обертатися навколо нього, але здорової частоти занять сексом, підібраної індивідуально для себе, має бути достатньо для підтримки нашого фізичного, психічного та емоційного здоров'я.

Секс впливає не лише на продуктивність

Наприклад, дослідження, опубліковане в Центральноєвропейському журналі урології, показало, що ті люди, які мали регулярне статеве життя, частіше мали кращу якість сну і, на додаток до цього, підвищену продуктивність протягом дня. Одне з можливих пояснень цього полягає в тому, що, як відомо, кількість і якість гігієни сну є життєво важливими для управління стресом.

Крім того, під час оргазму твій організм виділяє гормон окситоцин, який є одним з основних гормонів, що викликають розслаблення і сон.



Секс позитивно впливає на здоров'я та самопочуття / Фото standret

Як секс підвищує продуктивність на роботі?

Окрім окситоцину, під час сексу вивільняється ще одна речовина, відома як "дофамін", яка працює як нейромедіатор, пов'язаний з центрами винагороди у твоєму мозку, а також зменшує стрес і тривогу – ключові фактори, що впливають на продуктивність, коли мова йде про те, щоб працювати з максимальною віддачею на роботі.

У 2017 році дослідники з Університету штату Орегон, Університету штату Вашингтон і Університету штату Орегон виявили, що підтримка здорового сексуального життя підвищує задоволеність співробітників роботою і залученість в офіс, що заради кращої якості життя являє собою баланс між роботою і особистим життям.

Це дослідження, опубліковане в Journal of Management, практично вивчало вплив сексуальної поведінки вдома напередодні ввечері на задоволеність роботою наступного дня. Найбільш вірогідним висновком цієї роботи є те, що секс, безумовно, може зробити тебе продуктивнішим, і вони довели це, спостерігаючи за 159 одруженими працівниками протягом 2 тижнів, котрих просили відповідати на опитування двічі на день.

Їхній покращений і піднесений настрій вранці призводив до більшої залученості в роботу і, як наслідок, задоволення, яке тривало протягом дня, тобто ці позитивні ефекти сексу тривали до 24 годин як у чоловіків, так і у жінок. Навіть не усвідомлюючи цього, люди, котрі надавали пріоритет сексу вдома, були на крок попереду, що давало їм перевагу в плані концентрації та задоволення від виконання робочих завдань.

Це узгоджується з дослідженням Університету Албанії, яке доводить, що користь від сексу виходить за межі фізичного здоров'я. Що стосується психічного здоров'я, це дослідження підтвердило, що часті сексуальні стосунки підвищують рівень емоційного інтелекту та психічного здоров'я, що є дуже важливим, коли йдеться про спілкування та командну роботу на робочому місці, і, як наслідок, позитивно впливає на продуктивність праці.

Мало того, що ти краще спиш після сексу, є багато інших факторів, які, очевидно, можуть впливати на твою робочу продуктивність і покращувати її, тобто секс має багато інших переваг. Серед них те, що окрім природного зниження рівня стресу, він може покращити здоров'я серцево-судинної системи, знизити кров'яний тиск, підвищити фізичну працездатність, як і будь-яка інша вправа, допомогти тобі вивільнити ендорфіни, які покращують настрій і зменшують сприйняття болю, підтримують мотивацію, підвищують концентрацію та увагу, роблять тебе креативнішим не лише в ліжку, а також допомагають підвищити когнітивну гнучкість.



Регулярний секс робить тебе креативнішим на роботі / Фото benzoix

Твоя імунна система буде в найкращому стані. Ти будеш менше хворіти, що зменшить кількість прогулів на роботі, а це вигідно компаніям. Це відшліфує інші аспекти твого розуму, такі як довгострокова пам'ять, знизить ризик деменції і, звичайно, піде на користь твоїм особистим зв'язкам, соціальним і взаємостосункам.

Ось чому ти повинен намагатися підтримувати відповідальне і не тільки здорове сексуальне життя. Можливо, якби всі були небайдужими і перебували в такій ситуації, у нас було б менше людей, які розчаровуються в робочому середовищі і роблять життя і роботу менш неможливими для своїх колег.

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Тож так, секс дійсно підвищує продуктивність на роботі. І було б вкрай дивно, якби ми не закликали тебе приділити йому достатньо свого часу та ресурсів. Не зволікай!

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