Почему очень важно заниматься сексом перед работой

Правда ли, что секс повышает продуктивность на работе? Наука имеет четкий ответ на этот вопрос. И мы предлагаем с ним ознакомиться.

Поднимите руки те, кто не пришел на работу с улыбкой от уха до уха, с хорошим настроением и зарядом энергии после великолепного вечернего секса, или свежий и бодрый после сказочной утренней встречи. Потому что это правда, и нам даже не нужно много научных доказательств, когда мы знаем из собственного опыта, что секс – это одна из лучших вещей, которые поддерживают наше внутреннее и внешнее благополучие во всех смыслах.

Стоит внимания Нам наконец-то нормально объяснили, почему мы стонем во время оргазма

И это не значит, что жизнь должна вращаться вокруг него, но здоровой частоты занятий сексом, подобранной индивидуально для себя, должно быть достаточно для поддержания нашего физического, психического и эмоционального здоровья.

Секс влияет не только на продуктивность

Например, исследование, опубликовано в Центральноевропейском журнале урологии, показало, что те люди, которые имели регулярную половую жизнь, чаще имели лучшее качество сна и, в дополнение к этому, повышенную производительность в течение дня. Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что, как известно, количество и качество гигиены сна являются жизненно важными для управления стрессом.

Кроме того, во время оргазма твой организм во время оргазма выделяет гормон окситоцин, который является одним из основных гормонов, вызывающих расслабление и сон.



Секс положительно влияет на здоровье и самочувствие / Фото standret

Как секс повышает производительность на работе?

Кроме окситоцина, во время секса высвобождается еще одно вещество, известное как "дофамин", которое работает как нейромедиатор, связан с центрами вознаграждения в твоем мозге, а также уменьшает стресс и тревогу – ключевые факторы, влияющие на производительность, когда речь идет о том, чтобы работать с максимальной отдачей на работе.

В 2017 году исследователи из Университета штата Орегон, Университета штата Вашингтон и Университета штата Орегон обнаружили, что поддержание здоровой сексуальной жизни повышает удовлетворенность сотрудников работой и вовлеченность в офис, что ради лучшего качества жизни представляет собой баланс между работой и личной жизнью.

Это исследование, опубликованное в Journal of Management, практически изучало влияние сексуального поведения дома накануне вечером на удовлетворенность работой на следующий день. Наиболее вероятным выводом этой работы является то, что секс, определенно, может сделать тебя более продуктивным, и они доказали это, наблюдая за 159 женатыми работниками в течение 2 недель, которых просили отвечать на опрос дважды в день.

Их улучшенное и приподнятое настроение утром приводило к большей вовлеченности в работу и, как следствие, удовольствие, которое продолжалось в течение дня, то есть эти положительные эффекты секса продолжались до 24 часов как у мужчин, так и у женщин. Даже не осознавая этого, люди, которые отдавали приоритет сексу дома, были на шаг впереди, что давало им преимущество в плане концентрации и удовольствия от выполнения рабочих задач.

Это согласуется с исследованием Университета Албании, которое доказывает, что польза от секса выходит за пределы физического здоровья. Что касается психического здоровья, это исследование подтвердило, что частые сексуальные отношения повышают уровень эмоционального интеллекта и психического здоровья, что является очень важным, когда речь идет об общении и командной работе на рабочем месте, и, как следствие, положительно влияет на производительность труда.

Мало того, что ты лучше спишь после секса, есть много других факторов, которые, очевидно, могут влиять на твою рабочую производительность и улучшать ее, то есть секс имеет много других преимуществ. Среди них то, что кроме естественного снижения уровня стресса, он может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снизить кровяное давление, повысить физическую работоспособность, как и любое другое упражнение, помочь тебе высвободить эндорфины, которые улучшают настроение и уменьшают восприятие боли, поддерживают мотивацию, повышают концентрацию и внимание, делают тебя креативным не только в постели, а также помогают повысить когнитивную гибкость.



Регулярный секс делает тебя более креативным на работе / Фото benzoix

Твоя иммунная система будет в лучшем состоянии. Ты будешь меньше болеть, что уменьшит количество прогулов на работе, а это выгодно компаниям. Это отшлифует другие аспекты твоего ума, такие как долгосрочная память, снизит риск деменции и, конечно, пойдет на пользу твоим личным связям, социальным и взаимоотношениям.

Вот почему ты должен стараться поддерживать ответственную и не только здоровую сексуальную жизнь. Возможно, если бы все были неравнодушными и находились в такой ситуации, у нас было бы меньше людей, которые разочаровываются в рабочей среде и делают жизнь и работу менее невозможными для своих коллег.

Это интересно Частный детектив назвал 20 признаков возможной измены: насчитал сразу 4 – бей в колокола

Так что да, секс действительно повышает продуктивность на работе. И было бы крайне странно, если бы мы не призвали тебя уделить ему достаточно своего времени и ресурсов. Не медли!

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.