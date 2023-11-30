За 6 років різні країни заявили про наміри запустити понад мільйон супутників: що відбувається

Зі збільшенням кількості супутників на орбіті зростає й обсяг космічного сміття. Наразі на орбіті працюють 8 000 супутників, але низка країн планують запустити ще сотні тисяч.

У вересні 2021 року Руанда оголосила, що планує запустити понад 300 000 супутників. Через три місяці канадська компанія, яка раніше запустила два десятки CubeSat, заявила, що запустить ще 100 000. Таку ж заяву зробили у Франції. А SpaceX запустила близько 5 000 супутників та планує ще понад 60 000.

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Навіщо різним країнам потрібні сотні тисяч супутників

Перш ніж запустити супутник, держава повинна подати заявку на створення супутникової системи до Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ). Це робиться для координації радіочастотного спектра – заявки подають за кілька років до запуску супутника, щоб МСЕ міг гарантувати, що нові супутникові сигнали не заглушать ті, що вже є.

У Science підрахували, що між 2017 і 2022 роками різні країни подали заявки на запуск понад мільйона супутників у більш ніж 300 окремих системах (їх ще називають "супутникові сузір'я"). Це створило дві взаємопов'язані проблеми.

Або ці супутники полетять і виникне екологічна криза через тисячі запусків ракет на все більш переповнені навколоземні орбіти.

Або оператори подають заявки насправді на більшу кількість супутників, ніж вони мають намір запустити (можливо, з метою привернення уваги інвесторів або продажу частини радіочастотного спектра).

Якщо будуть запущені хоча б 10% заявлених супутників, низька навколоземна орбіта стане перевантаженою більш ніж сотнею тисяч додаткових супутників. Зіткнення між ними призвело б до формування космічного сміття, яке своєю чергою спричинятиме подальші зіткнення.

Супутники, що впадуть і згорять в атмосфері, потенційно впливатимуть на клімат, а вцілілі уламки можуть влучити в людей або літаки. Ці ризики є й сьогодні, але вони зростуть на порядок.



Насправді ми не знаємо, скільки супутників буде на орбіті через 10 чи 20 років / Фото ESRI

До прикладу, французька E-Space стоїть за заявкою на сузір'я з 337 320 супутників (подана через Руанду у 2021) і на сузір'я з 116 640 супутників (подана через Францію у 2023). А OneWeb, яка має 634 супутники на орбіті, подала заявки ще на 6118 супутників через 3 країни – Мексику, Францію та Британію. SpaceX подала заявки в США, Норвегії, Німеччині, а ще й у Тонга.

Цікаво, що всі ці держави мають різні адміністративні правила і збори, пов'язані з подачею заявок на супутники. От у судноплавній індустрії уряди країн зручного прапора реєструють судна для компаній, які прагнуть знизити операційні витрати завдяки м'якшим правилам. Тож понад 44% світових суден за тоннажем зареєстровані лише в 3 країнах: Панамі, Ліберії та на Маршаллових островах.

уряди країн зручного прапора реєструють судна для компаній, які прагнуть знизити операційні витрати завдяки м'якшим правилам. Тож понад 44% світових суден за тоннажем зареєстровані лише в 3 країнах: Панамі, Ліберії та на Маршаллових островах. Дещо схоже бачимо в історії з Тонга: там у жовтні 2023 SpaceX подала заявку на запуск 29 998 супутників. Тонга подавала заявки на супутники й раніше, у 1980-х – на 16 супутникових слотів. Отримавши 9 слотів, країна швидко здала їх в оренду іноземним операторам. Отже, можливо, космічні компанії дещо маніпулюють цифрами та намагаються обіграти систему МСЕ за зразком, давно відпрацьованим в іншій галузі.

МСЕ є установою Організації Об'єднаних Націй та має добре налагоджені процеси. Кожні 3 – 4 роки 193 країни-члени зустрічаються на Всесвітніх конференціях радіозв'язку, де обговорюють і приймають нові правила. У 2019 році країни погодилися встановити "віхи" для розгортання супутникових угруповань:

Запустити 10% супутників протягом 2 років після першого запуску, 50% протягом 5 років і все угруповання – протягом 7 років.

Однак перший супутник можна запустити тільки через 7 років після подачі заявки. Все це дає компаніям значний час і гнучкість. Зокрема й можливість подавати великі або спекулятивні заявки.

На 20 листопада – 15 грудня 2023 року країни-члени МСЕ зібралися в Дубаї на Всесвітню конференцію радіозв'язку. Але радикальних змін цього року не очікують. Будь-які пропозиції, озвучені зараз, навряд чи будуть затверджені до наступної конференції у 2027 році. Та й SpaceX, E-Space та інші компанії до того часу матимуть нагоду адаптуватися.

Тож ми далі будемо чути з різних боків про грандіозні плани щодо запуску тисяч та тисяч супутників. Та наразі нема підстав ставитися до цих заяв з надмірним захватом.