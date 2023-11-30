В сентябре 2021 года Руанда объявила, что планирует запустить свыше 300 000 спутников. Через три месяца канадская компания, ранее запустившая два десятка CubeSat, заявила, что запустит еще 100 000. Такое же заявление сделали во Франции. А SpaceX запустила около 5000 спутников и планирует еще более 60000.

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Зачем разным странам нужны сотни тысяч спутников

Прежде чем запустить спутник, государство должно подать заявку на создание спутниковой системы в Международный союз электросвязи (МСЭ). Это делается для координации радиочастотного спектра – заявки подают за несколько лет до запуска спутника, чтобы МСЭ могло гарантировать, что новые спутниковые сигналы не заглушат уже существующие.

В Science подсчитали, что между 2017 и 2022 годами разные страны подали заявки на запуск свыше миллиона спутников в более чем 300 отдельных системах (их еще называют "спутниковые созвездия"). Это создало две взаимосвязанные проблемы.

Или эти спутники полетят и возникнет экологический кризис из-за тысяч запусков ракет на все более переполненные околоземные орбиты.

Или операторы подают заявки на самом деле на большее количество спутников, чем они намерены запустить (возможно, с целью привлечения внимания инвесторов или продажи части радиочастотного спектра).

Если будут запущены хотя бы 10% заявленных спутников, низкая околоземная орбита станет перегруженной более сотней тысяч дополнительных спутников. Столкновение между ними привело бы к формированию космического мусора, который в свою очередь повлечет дальнейшие столкновения.

Упавшие и сгоревшие в атмосфере спутники потенциально будут влиять на климат, а уцелевшие обломки могут попасть в людей или самолеты. Эти риски есть и сегодня, но они возрастут на порядок.



На самом деле мы не знаем, сколько спутников будет на орбите через 10 или 20 лет.

К примеру, французская E-Space стоит за заявкой на созвездие из 337 320 спутников (подана через Руанду в 2021) и на созвездие со 116 640 спутников (подана через Францию в 2023). А OneWeb, имеющая 634 спутника на орбите, подала заявки еще на 6118 спутников через 3 страны – Мексику, Францию и Британию. SpaceX подала заявки в США, Норвегии, Германии, а еще и в Тонга.

Интересно, что все эти государства имеют разные административные правила и сборы, связанные с подачей заявок на спутники. Вот в судоходной индустрии правительства стран удобного флага регистрируют суда для компаний, стремящихся снизить операционные расходы благодаря более мягким правилам. Поэтому более 44% мировых судов по тоннажу зарегистрированы лишь в 3 странах: Панаме, Либерии и на Маршалловых островах.

правительства стран удобного флага регистрируют суда для компаний, стремящихся снизить операционные расходы благодаря более мягким правилам. Поэтому более 44% мировых судов по тоннажу зарегистрированы лишь в 3 странах: Панаме, Либерии и на Маршалловых островах. Нечто похожее видим в истории с Тонга: там в октябре 2023 SpaceX подала заявку на запуск 29 998 спутников. Тонга подавала заявки на спутники и раньше, в 1980-х – на 16 спутниковых слотов. Получив 9 слотов, страна быстро сдала их в аренду иностранным операторам. Следовательно, возможно, космические компании несколько манипулируют цифрами и пытаются обыграть систему МСЭ по образцу, давно отработанному в другой отрасли.

МСЭ является учреждением Организации Объединенных Наций и имеет хорошо отлаженные процессы. Каждые 3 – 4 года 193 страны-члены встречаются на Всемирных конференциях радиосвязи, где обсуждают и принимают новые правила. В 2019 году страны согласились установить "вехи" для развертывания спутниковых группировок:

Запустить 10% спутников в течение 2 лет после первого запуска, 50% в течение 5 лет и всю группировку – в течение 7 лет.

Однако первый спутник можно запустить только 7 лет спустя после подачи заявки. Всё это дает компаниям значительное время и гибкость. В том числе и возможность подавать большие или спекулятивные заявки.

На 20 ноября – 15 декабря 2023 года страны-члены МСЭ собрались в Дубае на Всемирную конференцию радиосвязи. Но радикальных изменений в этом году не ожидается. Любые предложения, озвученные сейчас, вряд ли будут утверждены до следующей конференции в 2027. Да и SpaceX, E-Space и другие компании к тому времени смогут адаптироваться.

Так что мы дальше будем слышать с разных сторон о грандиозных планах по запуску тысяч и тысяч спутников. Но нет оснований относиться к этим заявлениям с чрезмерным восторгом.