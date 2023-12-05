"Зірка-втікач" може врятувати Землю від вимирання – або ні

Приблизно через мільярд років Сонце стане набагато більшим, яскравішим і гарячішим, що може зробити Землю непридатною для життя. А врятувати нашу планету може випадкова зустріч із зіркою, що пролітатиме повз.

Ця зірка перекине Землю на прохолоднішу орбіту або ж допоможе їй повністю вирватися з Сонячної системи. Все це припускає нове теоретичне дослідження – з наголосом, звісно, що шанси на те, що це станеться, надзвичайно малі.

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Чи може чужа зірка врятувати Землю через мільярд років

Нині Земля розташована в межах придатної для життя зони Сонця – кільцеподібної області, в якій планети можуть містити рідку воду.

Але становище нашої планети погіршуватиметься , оскільки Сонце зростатиме протягом наступного мільярда років, відсуваючи цю зону й віддаляючи її від Землі.

, оскільки Сонце зростатиме протягом наступного мільярда років, відсуваючи цю зону й віддаляючи її від Землі. Це означає, що рідка вода – а отже й життя – може стати історією задовго до того, як Сонце роздується до червоного гіганта і поглине Землю повністю через 5 мільярдів років.

Але що, якби Землю викинути з орбіти й зробити вільно плаваючою планетою? Щоб дослідити цю можливість, команда астрономів змоделювала поведінку нашої Сонячної системи, якщо в якийсь момент протягом наступного мільярда років повз неї пролетить зірка-втікач. Подібні зоряні прольоти траплялися в минулому, тож це справді можливо.

На сьогодні відомо про найбільше зближення до зірки на близько 10 000 астрономічних одиниць, це сталося кілька мільйонів років тому,

– повідомив провідний автор дослідження та астроном з Університету Бордо у Франції Шон Реймонд.

Це в 10 тисяч разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Щоб розвинути теорію, команда вчених розрахувала рух планет, коли зірки різного розміру наближаються на різну відстань, навіть на відстань в 1 астрономічну одиницю.



Художнє зображення зірки-втікача / Зображення ALMA, B. Saxton

Дослідники створили 12 000 симуляцій. У деяких зірка виштовхувала Землю на дальню холодну орбіту. В інших наша планета потрапляла в хмару Оорта, сферу крижаних об'єктів, яка, як вважають, розташована на зовнішньому краю Сонячної системи.

А в кількох симуляціях блукаючій зірці вдалося гравітаційно заманити Землю з собою, захопивши нашу планету на свою вільну орбіту. За словами Реймонда, Земля в цьому випадку, "в принципі, могла б опинитися на орбіті, яка отримує достатньо енергії для виробництва рідкої води" від нашої нової рідної зірки.

Втім, краще не покладатися на зоряного рятівника. Всі ці можливості разом складають лише 1 до 35 000 шансів на те, що життя на Землі виживе після того, як зірка пролетить повз нас.

шансів на те, що життя на Землі виживе після того, як зірка пролетить повз нас. Як зазначив Реймонд, це приблизно такі ж шанси, як "випадково витягнути туза пік з двох окремих колод карт, а також викинути комбіновану 10 з двома гральними кістками".

як "випадково витягнути туза пік з двох окремих колод карт, а також викинути комбіновану 10 з двома гральними кістками". Тому вчений запропонував "знайти рішення самим, або змінивши орбіту Землі, або заблокувавши частину енергії, що надходить від Сонця".

понад 90% симуляцій не показали жодних змін в орбітах жодної з планет Сонячної системи. Отже, в цілому, зірка, що пролітає повз нас, мало вплине на наше сусідство – на краще чи на гірше.