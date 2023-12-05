Ця зірка перекине Землю на прохолоднішу орбіту або ж допоможе їй повністю вирватися з Сонячної системи. Все це припускає нове теоретичне дослідження – з наголосом, звісно, що шанси на те, що це станеться, надзвичайно малі.
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Чи може чужа зірка врятувати Землю через мільярд років
- Нині Земля розташована в межах придатної для життя зони Сонця – кільцеподібної області, в якій планети можуть містити рідку воду.
- Але становище нашої планети погіршуватиметься, оскільки Сонце зростатиме протягом наступного мільярда років, відсуваючи цю зону й віддаляючи її від Землі.
- Це означає, що рідка вода – а отже й життя – може стати історією задовго до того, як Сонце роздується до червоного гіганта і поглине Землю повністю через 5 мільярдів років.
Але що, якби Землю викинути з орбіти й зробити вільно плаваючою планетою? Щоб дослідити цю можливість, команда астрономів змоделювала поведінку нашої Сонячної системи, якщо в якийсь момент протягом наступного мільярда років повз неї пролетить зірка-втікач. Подібні зоряні прольоти траплялися в минулому, тож це справді можливо.
На сьогодні відомо про найбільше зближення до зірки на близько 10 000 астрономічних одиниць, це сталося кілька мільйонів років тому,
– повідомив провідний автор дослідження та астроном з Університету Бордо у Франції Шон Реймонд.
Це в 10 тисяч разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Щоб розвинути теорію, команда вчених розрахувала рух планет, коли зірки різного розміру наближаються на різну відстань, навіть на відстань в 1 астрономічну одиницю.
Художнє зображення зірки-втікача / Зображення ALMA, B. Saxton
Дослідники створили 12 000 симуляцій. У деяких зірка виштовхувала Землю на дальню холодну орбіту. В інших наша планета потрапляла в хмару Оорта, сферу крижаних об'єктів, яка, як вважають, розташована на зовнішньому краю Сонячної системи.
А в кількох симуляціях блукаючій зірці вдалося гравітаційно заманити Землю з собою, захопивши нашу планету на свою вільну орбіту. За словами Реймонда, Земля в цьому випадку, "в принципі, могла б опинитися на орбіті, яка отримує достатньо енергії для виробництва рідкої води" від нашої нової рідної зірки.
- Втім, краще не покладатися на зоряного рятівника. Всі ці можливості разом складають лише 1 до 35 000 шансів на те, що життя на Землі виживе після того, як зірка пролетить повз нас.
- Як зазначив Реймонд, це приблизно такі ж шанси, як "випадково витягнути туза пік з двох окремих колод карт, а також викинути комбіновану 10 з двома гральними кістками".
- Тому вчений запропонував "знайти рішення самим, або змінивши орбіту Землі, або заблокувавши частину енергії, що надходить від Сонця".