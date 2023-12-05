Эта звезда перебросит Землю на более прохладную орбиту или поможет ей полностью вырваться из Солнечной системы. Все это предполагает новое теоретическое исследование – с акцентом, конечно, что шансы на то, что это произойдет, чрезвычайно малы.
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Может ли чужая звезда спасти Землю через миллиард лет
- В настоящее время Земля расположена в пределах подходящей для жизни зоны Солнца – кольцевидной области, в которой планеты могут содержать жидкую воду.
- Но положение нашей планеты будет ухудшаться, поскольку Солнце будет расти в течение следующего миллиарда лет, отодвигая эту зону и удаляя ее от Земли.
- Это означает, что жидкая вода – а значит и жизнь – может стать историей задолго до того, как Солнце раздувается до красного гиганта и поглотит Землю полностью через 5 миллиардов лет.
Но что, если бы Землю выбросить с орбиты и сделать свободно плавающей планетой? Чтобы исследовать эту возможность, команда астрономов смоделировала поведение нашей Солнечной системы, если в какой-то момент в течение следующего миллиарда лет мимо нее пролетит звезда-беглец. Подобные звездные пролеты случались в прошлом, так что это действительно возможно.
На сегодня известно о самом большем сближении со звездой на около 10 000 астрономических единиц, это произошло несколько миллионов лет назад,
– сообщил ведущий автор исследования и астроном из Университета Бордо во Франции Шон Реймонд.
Это в 10 тысяч раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Чтобы развить теорию, команда ученых рассчитала движение планет, когда звезды разного размера приближаются на разное расстояние, даже на расстояние в 1 астрономическую единицу.
Художественное изображение звезды-беглеца / Изображение ALMA, B. Saxton
Исследователи создали 12000 симуляций. В некоторых звезда выталкивала Землю на дальнюю холодную орбиту. В других наша планета попадала в облако Оорта, область ледяных объектов, которая, как полагают, расположена на внешнем краю Солнечной системы.
А в нескольких симуляциях блуждающей звезде удалось гравитационно заманить Землю с собой, захватив нашу планету на свою свободную орбиту. По словам Реймонда, Земля в этом случае, "в принципе, могла бы оказаться на орбите, получающей достаточно энергии для производства жидкой воды" от нашей новой родной звезды.
- Впрочем, лучше не полагаться на звездного спасителя. Все эти возможности вместе составляют только 1 к 35 000 шансов на то, что жизнь на Земле выживет после того, как звезда пролетит мимо.
- Как отметил Реймонд, это примерно такие же шансы, как "случайно вытащить туза пик из двух отдельных колод карт, а также выбросить комбинированную 10 с двумя игральными костями".
- Поэтому ученый предложил "найти решение самим, либо изменив орбиту Земли, либо заблокировав часть поступающей от Солнца энергии".