Чи можна сісти на шпагат за 30 днів: блогер показав вражаючі результати

Можливості нашого тіла практично безмежні. І це нам доводять усі ті блогери, які кидають собі божевільні виклики. Цього разу перед нами завдання на гнучкість. Гайда дивитися разом з Men 24, чи зможе за 30 днів хлопець сісти на шпагат.

Наш новий герой, Генрі Во, кинув собі виклик. Він вирішив, що зможе сісти на поперечний шпагат за 30 днів. Спойлер: тебе шокує результат, якого хлопцеві вдалося досягнути.

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"Я ніколи не був настільки гнучким, але мені завжди хотілося, щоб у мене була можливість це зробити", – каже Во.

Чи можна за 30 днів сісти на шпагат

Відразу ж зауважимо, щоТакий виклик може стати причиною появи травм!

Провівши невеличке дослідження, він склав 30-денний план розтяжки, який допоміг би йому зробити подвиг. Для початку це означало розминку. Наш герой обрав махи ногами спереду назад і з одного боку в інший. Після цього він 2 хвилини стояв у "кінській" позі, щоб розім'яти пах. А потім розтягував обидва підколінні сухожилля по 2 хвилини на кожне. Далі йшли розтягування кожного зі згиначів стегна, яким він присвятив теж по 2 хвилини. І, нарешті, він бере валик з поролону та розтягує стегна кілька хвилин.

Після цього він зосередився на шпагаті. Генрі зазначає, що в цілому він проводив 10 хвилин на день у шпагаті. Він використовував блоки для йоги, щоб відпочивати та підтримувати верхню частину тіла.

"Перші кілька днів були, чесно кажучи, досить важкими. Я не спускався дуже далеко, і мої ноги жахливо боліли після щоденної розтяжки", – говорить він.

Після цього він усвідомив, що відчуває відтерміновану м'язову хворобливість (DOMS), яка в результаті пройшла. Протягом усієї цієї подорожі кожні кілька днів він робив день відпочинку. Усе для того, щоб м'язи зажили та розслабилися. Приблизно до 8 дня він почав помічати реальний прогрес.

"Це все ще було дуже незручно, але я був просто щасливий побачити деякі реальні результати", – зауважує Генрі.

Він продовжував дотримуватися цього розпорядку, але на 13 день вийшов на плато. У нього почали боліти стегна, а ноги не дозволяли йому опускатися нижче. Він звернувся до анатомії, щоб з'ясувати, що відбувається.

"Під час поперечного шпагату ви в кінцевому підсумку досягнете точки, коли стегнова та тазова кістка почнуть тертися одна об одну. І це недобре!", – підкреслює Во.

Дивися, як за 30 днів Генрі Во вдалося сісти на шпагат:

Щоб виправити це, він зазначає, що до того, як твої стегна почнуть напружуватися, ти повинен відсунути сідниці назад і опустити стегна вниз і вперед. Це змусить твою тазову кістку повернутися вперед і дасть тобі достатньо місця для подальшого розтягування.

Щоб подолати плато, йому потрібно було застосовувати пропріоцептивну нервово-м'язову фасилітацію. Вона допомогла йому почати згинати ноги у нижній частині шпагату, уявляючи, ніби він проштовхує ноги крізь підлогу. І до 29 дня він досягнув своєї мети – повного шпагату.

"Я зробив це! Поїхали!", – кричить він наприкінці.

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Потім він додає, що тобі не слід порівнювати свою подорож до шпагату з кимось іще, і що ти повинен прислухатися до свого тіла та працювати у власному темпі. А ще не варто поспішати, якщо ти хочеш досягнути бажаного результату!