Можно ли сесть на шпагат за 30 дней: блогер показал впечатляющие результаты

Возможности нашего тела практически безграничные. И это нам доказывают все те блогеры, которые бросают себе сумасшедшие вызовы. На этот раз перед нами задача на гибкость. Айда смотреть вместе с Men 24, сможет ли за 30 дней парень сесть на шпагат.

Наш новый герой, Генри Во, бросил себе вызов. Он решил, что сможет сесть на поперечный шпагат за 30 дней. Спойлер: тебя шокирует результат, которого парню удалось достичь.

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"Я никогда не был настолько гибким, но мне всегда хотелось, чтобы у меня была возможность это сделать", – говорит Во.

Можно ли за 30 дней сесть на шпагат

Сразу же заметим, чтоТакой вызов может стать причиной появления травм!

Проведя небольшое исследование, он составил 30-дневный план растяжки, который помог бы ему совершить подвиг. Для начала это означало разминку. Наш герой выбрал махи ногами спереди назад и из стороны в сторону. После этого он 2 минуты стоял в "лошадиной" позе, чтобы размять пах. А потом растягивал оба подколенные сухожилия по 2 минуты на каждое. Далее шли растяжения каждого из сгибателей бедра, которым он посвятил тоже по 2 минуты. И, наконец, он берет валик из поролона и растягивает бедра несколько минут.

После этого он сосредоточился на шпагате. Генри отмечает, что в целом он проводил 10 минут в день в шпагате. Он использовал блоки для йоги, чтобы отдыхать и поддерживать верхнюю часть тела.

"Первые несколько дней были, честно говоря, довольно тяжелыми. Я не спускался очень далеко, и мои ноги ужасно болели после ежедневной растяжки", – говорит он.

После этого он осознал, что чувствует отсроченную мышечную болезненность (DOMS), которая в итоге прошла. В течение всего этого путешествия каждые несколько дней он делал день отдыха. Все для того, чтобы мышцы зажили и расслабились. Примерно до 8 дня он начал замечать реальный прогресс.

"Это все еще было очень неудобно, но я был счастлив увидеть некоторые реальные результаты", – замечает Генри.

Он продолжал придерживаться этого распорядка, но на 13 день вышел на плато. У него начали болеть бедра, а ноги не позволяли ему опускаться ниже. Он обратился к анатомии, чтобы выяснить, что происходит.

"Во время поперечного шпагата вы в конечном итоге добьетесь точки, когда бедренная и тазовая кость начнут тереться друг о друга. И это нехорошо!", – подчеркивает Во.

Смотри, как за 30 дней Генри Во удалось сесть на шпагат:

Чтобы исправить это, он отмечает, что до того, как твои бедра начнут напрягаться, ты должен отодвинуть ягодицы назад и опустить ноги вниз и вперед. Это заставит твою тазовую кость вернуться вперед и даст тебе достаточно места для дальнейшего растяжения.

Чтобы преодолеть плато, ему нужно было применять проприоцептивную нервно-мышечную фасилитацию. Она помогла ему начать сгибать ноги в нижней части шпагата, представляя, что он проталкивает ноги сквозь пол. И до 29 дня он достиг своей цели – полного шпагата.

"Я сделал это! Поехали!", – кричит он в конце.

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Затем он добавляет, что тебе не следует сравнивать свое путешествие к шпагату с кем-то еще, и ты должен прислушиваться к своему телу и работать в собственном темпе. А еще не стоит спешить, если ты хочешь достичь желаемого результата!