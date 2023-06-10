Справжні маніпулятори у стосунках: з цими знаками Зодіаку слід бути обережними

Деякі люди підступні та маніпулятивні і без вагань кинуть свого партнера під автобус заради власної вигоди. Вони намагаються притягнути його до відповідальності за власні дії.

Вони можуть бути по-справжньому жорстокими та безжальними, якщо відчувають, що не можуть домогтися свого. Далі ми назвемо 5 знаків Зодіаку, які, швидше за все, будуть жорстокими та маніпулятивними у стосунках.

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1. Близнюки

Вони відомі своєю подвійною природою, яка може зробити їх ефективними в адаптації до різних ситуацій. Хоча ця універсальність може бути позитивною, вона також може проявлятися як схильність до маніпулювання й обману інших. Комунікативні навички Близнюків, при негативному використанні, можуть бути використані для того, щоб вивернути ситуацію на свою користь.

2. Лев

Леви відомі своєю харизмою і прагненням до уваги. Коли їхня потреба в захопленні не задовольняється, вони можуть вдатися до маніпуляцій, щоб відновити контроль або затвердити своє домінування. Їх сильна особистість іноді може затьмарювати потреби партнера, що призводить до маніпулятивної поведінки для збереження бажаної позиції.

3. Терези

Вони цінують гармонію та баланс у стосунках, але коли їхні потреби не задовольняються, вони можуть вдатися до маніпуляцій як форми помсти. Вони хочуть, щоб ставки були рівними. Вони можуть бути дуже переконливими і вміють переконувати інших у своїй точці зору, що може бути використано в маніпулятивних цілях.



Для Терезів маніпуляція – форма помсти / Фото drobotdean

4. Скорпіон

Вони відомі своїми сильними емоціями та пристрастю. Коли ці риси спрямовуються в позитивне русло, Скорпіони можуть бути глибоко відданими партнерами. Однак, якщо проявляється їхня темна сторона, вони можуть стати власниками, ревнивими і мстивими, що призводить до маніпулятивної поведінки у стосунках.

5. Козоріг

Ними часто керують амбіції та прагнення до успіху. У стосунках це може призвести до маніпулятивної поведінки, оскільки вони можуть ставити свої цілі вище за почуття і потреби партнерів. Козероги також можуть бути емоційно стриманими та відстороненими, що може створювати дисбаланс влади у стосунках. Це може призвести до того, що вони почнуть думати про погані речі й ухвалювати неправильні рішення.

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Ці знаки Зодіаку дуже довірливі

Овни, Тельці, Раки, Діви, Стрільці, Водолії та Риби дуже довірливі та підтримують один одного. Вони ніколи не змусять свого партнера почуватися самотнім або сумним. Вони дуже цінують стосунки та вважають жорстокістю з їхнього боку, коли їхній партнер почувається жахливо і недооціненим.