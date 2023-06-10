Особливо часто таке трапляється на початку стосунків, коли вони ще не зміцніли достатньо та не встановився належний рівень взаємодовіри. Розповідаємо про 5 найпоширеніших ситуацій, яких варто намагатися уникати якнайдужче.
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Коли каже, що зустрічається з другом, але це подруга (і навпаки)
- Це найбільша проблема, з якою стикається кожна пара, однаково притаманна і дівчатам, і хлопцям. Це природно, коли друзі протилежної статі запрошують на зустріч. Але не дуже добре, коли людина вирішує не говорити своїй половинці про їхню стать, або й гірше – говорить неправдиво.
- Насправді коли людина попереджає заздалегідь, про все можна домовитися, а от коли пізніше виявляється недоговореність або неправда, партнер чи партнерка точно відчує себе незручно або роздратовано.
Коли взагалі не каже про зустріч
- Звісно, не варто просити половинку звітувати про кожен вчинок чи розповідати, з ким зустрічається щодня. Але якщо люди у стосунках, то мають принаймні бути уважними одне до одного.
- Коли одна людина нічого не каже, інша може запланувати спільний час. Але потім почути щось на кшталт: "Ой, а в мене зустріч", – це доволі неприємно. Тому краще сказати про таке заздалегідь, проявити увагу, щоб потім ніхто не тримав гнів у собі.
Є кілька ситуацій, які призводять до гніву у стосунках, але яких можна уникнути / Фото @freepik
Коли скасовує побачення через домашні справи
- Людина годинами шукає місце для побачення, організовує програму зустрічі, зрештою, обирає одяг та парфуми – бо є ж домовленість. Аж раптом її половинка каже: "У мене термінові справи вдома".
- Так, мозок розуміє, що так сталося, і людина не винна – але серце не може нікого не звинуватити в ситуації. Тому все ж краще організуватися так, щоб "домашні справи" не виникали у невідповідні моменти.
Коли робить компліменти щодо зовнішності, але не тобі
- Звичайно, кожен із нас розуміє, що у світі є багато людей, які об'єктивно красивіші. Але хіба це означає, що можна обсипати когось стороннього компліментами, якщо ти у стосунках?
- Краще робити компліменти одне одному – у такій кількості, щоб бути задоволеними. І тоді на компліменти стороннім ніхто вже й не зважатиме.
Коли неможливо додзвонитися
- Як собі пояснити, що до партнера чи партнерки неможливо додзвонитися? Скажімо, на роботу, аже вже від самого ранку. Або на приватний телефон, але ввечері, коли людина мала б бути вільною.
- Так, звісно, у кожної людини є своє окреме соціальне життя. Однак важко повірити, що їй так важко присвятити кілька хвилин на день на телефонну розмову з важливою у житті людиною.