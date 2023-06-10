Особливо часто таке трапляється на початку стосунків, коли вони ще не зміцніли достатньо та не встановився належний рівень взаємодовіри. Розповідаємо про 5 найпоширеніших ситуацій, яких варто намагатися уникати якнайдужче.

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Коли каже, що зустрічається з другом, але це подруга (і навпаки)

Це найбільша проблема, з якою стикається кожна пара, однаково притаманна і дівчатам, і хлопцям. Це природно, коли друзі протилежної статі запрошують на зустріч. Але не дуже добре, коли людина вирішує не говорити своїй половинці про їхню стать, або й гірше – говорить неправдиво.

Насправді коли людина попереджає заздалегідь, про все можна домовитися, а от коли пізніше виявляється недоговореність або неправда, партнер чи партнерка точно відчує себе незручно або роздратовано.

Коли взагалі не каже про зустріч

Звісно, не варто просити половинку звітувати про кожен вчинок чи розповідати, з ким зустрічається щодня. Але якщо люди у стосунках, то мають принаймні бути уважними одне до одного.

Коли одна людина нічого не каже, інша може запланувати спільний час. Але потім почути щось на кшталт: "Ой, а в мене зустріч", – це доволі неприємно. Тому краще сказати про таке заздалегідь, проявити увагу, щоб потім ніхто не тримав гнів у собі.



Є кілька ситуацій, які призводять до гніву у стосунках, але яких можна уникнути / Фото @freepik

Коли скасовує побачення через домашні справи

Людина годинами шукає місце для побачення, організовує програму зустрічі, зрештою, обирає одяг та парфуми – бо є ж домовленість. Аж раптом її половинка каже: "У мене термінові справи вдома".

Так, мозок розуміє, що так сталося, і людина не винна – але серце не може нікого не звинуватити в ситуації. Тому все ж краще організуватися так, щоб "домашні справи" не виникали у невідповідні моменти.

Коли робить компліменти щодо зовнішності, але не тобі

Звичайно, кожен із нас розуміє, що у світі є багато людей, які об'єктивно красивіші. Але хіба це означає, що можна обсипати когось стороннього компліментами, якщо ти у стосунках?

Краще робити компліменти одне одному – у такій кількості, щоб бути задоволеними. І тоді на компліменти стороннім ніхто вже й не зважатиме.

Коли неможливо додзвонитися