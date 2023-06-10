Они могут быть по-настоящему жестокими и безжалостными, если они чувствуют, что не могут добиться своего. Далее мы назовем пять знаков Зодиака, которые, скорее всего, будут жестокими и манипулятивными в отношениях.

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1. Близнецы

Они известны своей двойной природой, которая может сделать их эффективными в адаптации к разным ситуациям. Хотя эта универсальность может быть положительной, она также может проявляться как склонность к манипулированию и обману других. Коммуникативные навыки Близнецов во время отрицательного использования могут быть использованы для того, чтобы вывернуть ситуацию в свою пользу.

2. Лев

Львы известны своей харизмой и стремлением к вниманию. Когда их потребность в восторге не удовлетворяется, они могут прибегнуть к манипуляциям, чтобы восстановить контроль или утвердить свое доминирование. Их сильная личность иногда может омрачать потребности партнера, что приводит к манипулятивному поведению для сохранения желаемой позиции.

3. Весы

Они ценят гармонию и баланс в отношениях, но когда их потребности не удовлетворяются, они могут прибегнуть к манипуляциям как форме мести. Они хотят, чтобы ставки были равными. Они могут быть очень убедительными и умеют убеждать других в своей точке зрения, что может быть использовано в манипулятивных целях.



Для Весов манипуляция – форма мести / Фото drobotdean

4. Скорпион

Они известны своими сильными эмоциями и страстью. Когда эти черты устремляются в положительное русло, Скорпионы могут быть глубоко преданными партнерами. Однако если проявляется их темная сторона, они могут стать обладателями, ревнивыми и мстительными, что приводит к манипулятивному поведению в отношениях.

5. Козерог

Ими часто руководят амбиции и стремление к успеху. В отношениях это может привести к манипулятивному поведению, поскольку они могут ставить свои цели выше чувств и потребностей партнеров. Козероги также могут быть эмоционально сдержанными и отстраненными, что может создавать дисбаланс власти в отношениях. Это может привести к тому, что они начнут думать о плохих вещах и принимать неправильные решения.

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Эти знаки Зодиака очень доверчивы

Овны, Тельцы, Раки, Девы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы очень доверчивы и поддерживают друг друга. Они никогда не заставят своего партнера чувствовать себя одиноким или грустным. Они очень ценят отношения и считают жестокостью с их стороны, когда их партнер чувствует себя ужасно и недооцененным.